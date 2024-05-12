Губерниев о меморандуме ФХР: «Турция, мягко говоря, не самая хоккейная страна, но тем не менее. Если бы мы просто сидели, то какой с нас спрос? А так стараемся, молодцы»

Теги ФХР Дмитрий Губерниев сборная Турции Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о меморандуме ФХР с Федерацией хоккея Турции.

Сообщается, что документ предусматривает различные формы сотрудничества, такие как проведение совместных мероприятий и товарищеские игры между сборными командами.

Кроме того, президент Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак сказал, что в стране есть планы создания клубов МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

«Под лежачий камень вода не течет. Подписали — и молодцы. Надо действовать и привлекать союзников. Турция, мягко говоря, не самая хоккейная страна, но тем не менее.

Если бы мы просто сидели сиднем, то какой с нас спрос? А так мы стараемся, пытаемся, поэтому молодцы», – сказал комментатор.

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4 комментария
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Только Турцией ограничеваться нельзя, в приоритете Эфиопия, Эритрея и Сомали.
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Можно в детский хоккей побольше вкладывать бабурики,аТурция,Азербайджан,Сомалийские джентельмены удачи-деньги на ветер или себе в карман.
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Вот "петрушка" когда во главе минспорта встанет тогда " заживёт" спортивная жизнь в рэфии ..глядишь и хоккейная Куба подтянется..и лучники индейских племён бассейна Амазонки ну и конечно сборные Игила и Талибана по пулевой стрельбе..
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Китай тоже. Одни в Мытищах, другие в Балашихе играют. Всем удобно:))
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