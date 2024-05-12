Губерниев о меморандуме ФХР: «Турция, мягко говоря, не самая хоккейная страна, но тем не менее. Если бы мы просто сидели, то какой с нас спрос? А так стараемся, молодцы»

Дмитрий Губерниев высказался о меморандуме ФХР с Федерацией хоккея Турции.

Сообщается, что документ предусматривает различные формы сотрудничества, такие как проведение совместных мероприятий и товарищеские игры между сборными командами.

Кроме того, президент Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак сказал, что в стране есть планы создания клубов МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

«Под лежачий камень вода не течет. Подписали — и молодцы. Надо действовать и привлекать союзников. Турция, мягко говоря, не самая хоккейная страна, но тем не менее.

Если бы мы просто сидели сиднем, то какой с нас спрос? А так мы стараемся, пытаемся, поэтому молодцы», – сказал комментатор.