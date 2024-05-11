Губерниев о том, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 по титулам на ЧМ: «Тардиф признает, что это ошибка. Молодец. Есть долбоящеры, которые это не понимают»

Дмитрий Губерниев высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

Турнир проходит в Чехии. Сборные России и Беларуси не принимают участия.

– Без сборной России чемпионат мира значительно менее интересен, для российский публики – вообще не интересен. Тем не менее « » делает все правильно, что показывает игры для любителей и специалистов хоккея.

Вот, например, по каналу «Матч! Игра» я смотрю встречу – Франция, и мне интересно следить за нашими соседями. Я болею за то, чтобы победили наши друзья из Казахстана. И любопытно, что в Чехии даже на таком матче, который играется днем, полные трибуны. Как им это удалось?

Оказывается, хоккей все-таки приковывает большое внимание болельщиков. Третий чемпионат мира без сборной России и так или иначе его проводят.

Но я убежден, что люди, которые интересуются хоккеем, понимают, что без одной из самых громких и знаковых команд турнир не такой яркий и интересный.

То, как пытается вычеркнуть Россию и все наши достижения, кажется смешным и несуразным. Теперь оказывается, не сборная России и СССР больше всех выиграли чемпионатов мира, а другие команды.

– Президент Международной федерации назвал ошибкой то, что Россия не была указана в списке самых титулованных сборных чемпионатов мира.

– Хорошо, что Тардиф признает, что это ошибка. Молодец. Значит, есть отдельные долбоящеры, которые это не понимают, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.