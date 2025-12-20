«Ак Барс» выиграл у «Салавата» 4 из 5 «Зеленых дерби» в сезоне КХЛ. Билялову не хватило 18 секунд до матча на ноль – он отразил 34 из 35 бросков

«Ак Барс» выиграл четвертое дерби у «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ.

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев » (2:1) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В нынешнем сезоне команды провели пятую игру, и в четырех из них победителем оказывался казанский клуб.

Команда тренера Анвара Гатиятулина ранее выиграла с результатами 3:1, 4:1 и 6:3. У «Салавата Юлаева» одна победа над соперником – 4:1.

Сегодня голкиперу «Ак Барса » Тимуру Билялову не хватило 18 секунд до того, чтобы сделать шатаут. Вратарь пропустил на отметке 59:42. Он отразил 34 из 35 бросков.

На данный момент «Ак Барс» идет 2-м в таблице Восточной конференции, набрав 52 очка в 39 матчах. «Салават Юлаев» располагается на 9-й позиции в конференции, имея в активе 33 балла в 37 играх.