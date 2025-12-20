Генменеджер «Трактора»: «Джиошвили – один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции. У него дефицитная позиция, важная для решения текущих игровых вопросов»

Алексей Волков прокомментировал обмен Семена Дер-Аргунчинцева на Максима Джиошвили.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков объяснил обмен Семена Дер-Аргунчинцева в «Динамо » на Максима Джиошвили .

«Обмен с «Динамо» несет в себе несколько задач. Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдет на пользу.

Максим Джиошвили – один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции и стабильной игрой в неравных составах.

При этом форвард способен набирать по 30 очков за сезон, имеет хороший бросок и очень полезен на пятаке. У него достаточно дефицитная позиция, тактически важная для «Трактора » в решении текущих и долгосрочных игровых вопросов.

Это характерный и духовитый хоккеист, особо ценный в кубковой рубке, что добавляет ему вистов.

Семену мы желаем всего доброго. На протяжении нескольких сезонов он был важной частью коллектива и внес значительный вклад в командный успех», – сказал Алексей Волков .