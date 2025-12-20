«Шанхай» расторг контракт со Спунером. У форварда 5+15 и «минус 6» в 31 матче сезона
«Шанхай» и Райан Спунер расторгли соглашение.
«Шанхай Дрэгонс» и канадский нападающий Райан Спунер расторгли контракт по соглашению сторон.
В текущем Fonbet Чемпионате КХЛ на счету форварда 20 (5+15) очков и «минус 6» в 31 матче.
В КХЛ Спунер также выступал за «Авангард», минское «Динамо» и «Автомобилист». Всего в его активе 291 (86+205) очко в 367 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
