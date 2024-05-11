Дмитрий Губерниев: «Канадцы, безусловно, скучают по России. А вот латыши – нет, потому что без нас у них есть шанс попасть на пьедестал»
Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Владислава Третьяка о сборной Канады.
Глава ФХР считает, что Канада скучает по матчам против России. Он также заявил о желании провести товарищеские матчи сборных.
– Мы все этого хотим, мы вообще хотим выступать на чемпионатах мира, вернуться в олимпийскую семью и играть на Кубках мира, сильные против сильных. Вопрос – хотят ли они.
– Третьяк говорит, что канадцы скучают по России.
– Канадцы, безусловно, скучают. То, что россияне играют в НХЛ, это показывает. Канадцы – спортсмены, большие профи, поэтому словам Владислава Александровича я вполне доверяю.
А вот латыши не скучают, потому что без России у них есть шанс попасть на пьедестал, как в прошлом году. Конкуренции ведь меньше становится, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Боже он в курсе что канал к которому он приписан показывает этот ЧМ то? (проплаченный буками ротера)
Судя по живой картинки в прямом эфире, там все уже и забыли о красных жигулях, которые выигрывали то 10 лет назад что то.
У нас нет защиты и центров.
Тренера нет современного.
Думаю на Кубке мира мы так же отлетели в полуфинале и все.
Группа у них послабее, так что с немцами, словаками и другими могут побороться.
Хотя, если бы у тех же Хедмана, Пола, Хэйгла, Эйссимонта спросили бы хотели бы они сыграть против своих одноклубников Сергачева, Кучерова, Василевского, то они наверняка бы ответили утвердительно.