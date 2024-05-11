Дмитрий Губерниев: «Канадцы, безусловно, скучают по России. А вот латыши – нет, потому что без нас у них есть шанс попасть на пьедестал»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Дмитрий Губерниев ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Владислава Третьяка о сборной Канады.

Глава ФХР считает, что Канада скучает по матчам против России. Он также заявил о желании провести товарищеские матчи сборных.

– Мы все этого хотим, мы вообще хотим выступать на чемпионатах мира, вернуться в олимпийскую семью и играть на Кубках мира, сильные против сильных. Вопрос – хотят ли они.

Третьяк говорит, что канадцы скучают по России.

– Канадцы, безусловно, скучают. То, что россияне играют в НХЛ, это показывает. Канадцы – спортсмены, большие профи, поэтому словам Владислава Александровича я вполне доверяю.

А вот латыши не скучают, потому что без России у них есть шанс попасть на пьедестал, как в прошлом году. Конкуренции ведь меньше становится, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

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11 комментариев
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Ни один день не проходит без того, чтобы напомнить канадцам, как они по нам скучают.
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Какая связь между словами Третьяка и тем, что канадцы профи? Сколько уже можно нести эту пургу? Канадцы играют и думают только об игре. А Третьяки и Губерниевы думают за канадцев. Как там скандинавская ходьба, Дима? Ты сейчас на массе или на сушке?
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Канадцы то про это в курсе? 🤣
Боже он в курсе что канал к которому он приписан показывает этот ЧМ то? (проплаченный буками ротера)
Судя по живой картинки в прямом эфире, там все уже и забыли о красных жигулях, которые выигрывали то 10 лет назад что то.
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Канадцы уже забыли о России, уже 3 года нет и не будет ещё 10 лет!
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Ответ Bzz Pvz
Ну, если собрать сборную из нынешних российских игроков НХЛ, то это было бы действительно интересно, только проблема в том, что половина из этих игроков сейчас плей-офф играет
Интересно кому?
У нас нет защиты и центров.
Тренера нет современного.
Думаю на Кубке мира мы так же отлетели в полуфинале и все.
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В этом году на ЧМ ожидается хорошая конкуренция и без России. Так что латышам по любому ничего не светит, кроме выхода из группы.
Группа у них послабее, так что с немцами, словаками и другими могут побороться.
Хотя, если бы у тех же Хедмана, Пола, Хэйгла, Эйссимонта спросили бы хотели бы они сыграть против своих одноклубников Сергачева, Кучерова, Василевского, то они наверняка бы ответили утвердительно.
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Все лучшие российские игроки играют в НХЛ так что у канадцев нет повода скучать.
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Канукам не сдалась эта половая тряпка.
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Канадцам по###. Они свое первое место третьим составом в любом случае заберут
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