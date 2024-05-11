Дмитрий Губерниев: «Канадцы, безусловно, скучают по России. А вот латыши – нет, потому что без нас у них есть шанс попасть на пьедестал»

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Владислава Третьяка о сборной Канады.

Глава ФХР считает, что скучает по матчам против России. Он также заявил о желании провести товарищеские матчи сборных.

– Мы все этого хотим, мы вообще хотим выступать на чемпионатах мира, вернуться в олимпийскую семью и играть на Кубках мира, сильные против сильных. Вопрос – хотят ли они.

– говорит, что канадцы скучают по России.

– Канадцы, безусловно, скучают. То, что россияне играют в , это показывает. Канадцы – спортсмены, большие профи, поэтому словам Владислава Александровича я вполне доверяю.

А вот латыши не скучают, потому что без России у них есть шанс попасть на пьедестал, как в прошлом году. Конкуренции ведь меньше становится, – заявил комментатор .