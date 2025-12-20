Козлов про 1:2 с «Ак Барсом»: «Салават» неплохо играл в обороне, соперник сегодня был поудачливее. Набиев мог стать героем, если бы не попал в перекладину»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Ак Барсом» (1:2) в Fonbet Чемпионате КХЛ.
– Было хорошее движение. Неплохо играли в обороне. Видно было, что ребята заряжены. Соперник сегодня был поудачливее, поэтому заслуженно победил. Голову пеплом не посыпаем. Готовимся к следующим матчам. Как говорится: короткая память и двигаемся дальше
– Что сегодня не получилось в атаке?
– Не хватило забить одного гола в равных составах.
– В ноябре и декабре «Салават» мало забросил, почему такой спад?
– Работаем над этим.
– Хохлачев остался вне заявки.
– У нас было две игры с перелетами и разницей во времени. Дал Александру отдохнуть, а Набиеву молодому поиграть, в принципе он мог стать героем, если бы не попал в перекладину.
– Когда вернется Ремпал?
– Ожидаем на следующей неделе, пока точной даты не могу сказать, – сказал Козлов.