«Спартак» прервал серию из 3 поражений, обыграв СКА с победным голом на 56-й. Команда Жамнова идет 7-й на Западе, армейцы – на 6-м месте

«Спартак» прервал серию из 3 поражений, обыграв СКА.

«Спартак » обыграл СКА (2:1) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 23-летний нападающий Иван Воробьев стал автором победного гола на 56-й минуте.

Таким образом, красно-белые прервали серию из 3 поражений. Команда Жамнова набрала 42 очка после 37 матчей и идет на 6-м месте на Западе.

У СКА 4 поражения в 15 последних матчах. Команда Ларионова занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 43 баллами после 36 игр.