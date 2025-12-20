  • Спортс
11

«Спартак» прервал серию из 3 поражений, обыграв СКА с победным голом на 56-й. Команда Жамнова идет 7-й на Западе, армейцы – на 6-м месте

«Спартак» прервал серию из 3 поражений, обыграв СКА.

«Спартак» обыграл СКА (2:1) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 23-летний нападающий Иван Воробьев стал автором победного гола на 56-й минуте. 

Таким образом, красно-белые прервали серию из 3 поражений. Команда Жамнова набрала 42 очка после 37 матчей и идет на 6-м месте на Западе. 

У СКА 4 поражения в 15 последних матчах. Команда Ларионова занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 43 баллами после 36 игр. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
