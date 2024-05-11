Тардиф о том, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 самых титулованных сборных в истории ЧМ: «Это ошибка. Нет никакой конкретной причины»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой ЧМ по хоккею Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф объяснил отсутствие России в списке самых титулованных стран на ЧМ.

В пятницу в Чехии стартовал ЧМ по хоккею-2024. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют. 

По данным «Р-Спорт», в середине первого периода игры группы B между сборными Швеции и США в видеотрансляции появилась инфографика с текстом «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только команды Канады (28) и Чехии (12) завоевали больше титулов».

Напомним, команда России одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР (22 победы сборной СССР и 5 побед сборной России). В активе сборной Чехии 6 чемпионств, еще 6 завоевала команда Чехословакии.

«Нет никакой конкретной причины. Это ошибка», – заявил президент ИИХФ.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это ошибка , просто забыли про сборную , которая выигрывала этот турнир 27 раз. Ну с кем не бывает . Понять и простить . И заплатить миллион франков.
+17
-1
+16
Ну, бывает.
Удобно каждый раз дурачками прикидываться.
+9
-1
+8
А, ну ок. А мы-то думали...
+7
-1
+6
Ошибка это сам Тардиф.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий