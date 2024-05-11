Тардиф о том, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 самых титулованных сборных в истории ЧМ: «Это ошибка. Нет никакой конкретной причины»
Люк Тардиф объяснил отсутствие России в списке самых титулованных стран на ЧМ.
В пятницу в Чехии стартовал ЧМ по хоккею-2024. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
По данным «Р-Спорт», в середине первого периода игры группы B между сборными Швеции и США в видеотрансляции появилась инфографика с текстом «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только команды Канады (28) и Чехии (12) завоевали больше титулов».
Напомним, команда России одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР (22 победы сборной СССР и 5 побед сборной России). В активе сборной Чехии 6 чемпионств, еще 6 завоевала команда Чехословакии.
«Нет никакой конкретной причины. Это ошибка», – заявил президент ИИХФ.
Удобно каждый раз дурачками прикидываться.