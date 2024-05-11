«Ведут себя как обиженные бисексуалы. Россия процветает и радует нормальных людей своим предназначением в мире». Плющев о том, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 по титулам на ЧМ

Владимир Плющев ответил на то, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 в истории ЧМ.

В середине первого периода игры чемпионата мира между сборными Швеции и США в трансляции появилась инфографика с текстом: «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только команды Канады (28) и Чехии (12) завоевали больше титулов».

Россия одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР.

– Нет ощущения, что ИИХФ ведет себя как обиженная девочка?

– Да они все себя ведут не как обиженные девочки, а как обиженные бисексуалы. Если они отрицают вклад Советского Союза в победу над фашизмом и говорят, что они там всех освободили, чему здесь удивляться?

Конечно, они в любом случае будут принижать заслуги советской сборной, советского и российского хоккея. А что им остается делать?

Россия показывает, что она не просто жива, но и процветает, и радует всех нормальных людей не только своим присутствием, но и своим предназначением в мире.

– Наступит момент, когда им станет стыдно за все это?

– Нет. У них может быть только чувство страха, стыда у них не бывает никогда. В классическом фильме «Иван Грозный», когда стоит свита иностранных дипломатов, а на престол возводят Ивана, они говорят: «Европа не признает его царем». А второй ему отвечает: «Сильным будет – признают». Вот так они и живут.

Нам нужно поднимать свой хоккей, это совершенно однозначно, а не смотреть на былые победы. Нужно думать о будущих победах, а для этого нужно многое перестраивать, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.