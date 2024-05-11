«Ведут себя как обиженные бисексуалы. Россия процветает и радует нормальных людей своим предназначением в мире». Плющев о том, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 по титулам на ЧМ

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею сборная СССР КХЛ ЧМ по хоккею Политика контент Хоккей

Владимир Плющев ответил на то, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 в истории ЧМ.

В середине первого периода игры чемпионата мира между сборными Швеции и США в трансляции появилась инфографика с текстом: «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только команды Канады (28) и Чехии (12) завоевали больше титулов».

Россия одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР.

– Нет ощущения, что ИИХФ ведет себя как обиженная девочка?

– Да они все себя ведут не как обиженные девочки, а как обиженные бисексуалы. Если они отрицают вклад Советского Союза в победу над фашизмом и говорят, что они там всех освободили, чему здесь удивляться?

Конечно, они в любом случае будут принижать заслуги советской сборной, советского и российского хоккея. А что им остается делать?

Россия показывает, что она не просто жива, но и процветает, и радует всех нормальных людей не только своим присутствием, но и своим предназначением в мире.

– Наступит момент, когда им станет стыдно за все это?

– Нет. У них может быть только чувство страха, стыда у них не бывает никогда. В классическом фильме «Иван Грозный», когда стоит свита иностранных дипломатов, а на престол возводят Ивана, они говорят: «Европа не признает его царем». А второй ему отвечает: «Сильным будет – признают». Вот так они и живут.

Нам нужно поднимать свой хоккей, это совершенно однозначно, а не смотреть на былые победы. Нужно думать о будущих победах, а для этого нужно многое перестраивать, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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13 комментариев
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А откуда Плющев знает, как себя ведут обиженные бисексуалы?
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Ответ Чебурашка от Гены
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщила, что Вторую Мировую выиграли американцы с украинцами, которые вместе сражались против Сталина. 🤣🤣🤣🤣🤣
Вот прям так и сказала, дословно ?
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Ловко Володька масть определил
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+1
Ответ Чебурашка от Гены
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщила, что Вторую Мировую выиграли американцы с украинцами, которые вместе сражались против Сталина. 🤣🤣🤣🤣🤣
Может не стоит писать выдуманную чушь?
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Ответ BVV
А откуда Плющев знает, как себя ведут обиженные бисексуалы?
Согласен, может сам нет нет и … да🤔
+1
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В каком смысле процветает?
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Что входит в понятие Плющева "надо многое перестраивать"??..уж не хоккейные ли коробки он имеет ввиду?)
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Да чего уж там, даже хуже.. Они заполонили веесь миир
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Ответ BVV
А откуда Плющев знает, как себя ведут обиженные бисексуалы?
Известно откуда
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