Полиция Чехии ведет розыск мошенников, продававших фальшивые билеты на ЧМ по хоккею. На первом матче выявили более 40 человек с подделками
Полиция Чехии ищет мошенников, продававших фальшивые билеты на матчи ЧМ по хоккею.
«В Праге во время первого матча мы зарегистрировали более 40 человек, у которых были фальшивые билеты.
Прямо на месте расследованием стали заниматься специалисты в сфере киберпреступности. Они делают все необходимое, чтобы найти преступников», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.
«За первый день в Праге мы зафиксировали около 200 случаев подделки или многократной перепродажи билетов. По нашим оценкам, ущерб составляет около 400 тысяч крон», – было сказано в следующем заявлении.
ЧМ по хоккею проходит с 10 по 26 мая в Праге и Остраве.