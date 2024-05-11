Полиция Чехии ведет розыск мошенников, продававших фальшивые билеты на ЧМ по хоккею. На первом матче выявили более 40 человек с подделками

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Полиция Чехии ищет мошенников, продававших фальшивые билеты на матчи ЧМ по хоккею.

«В Праге во время первого матча мы зарегистрировали более 40 человек, у которых были фальшивые билеты.

Прямо на месте расследованием стали заниматься специалисты в сфере киберпреступности. Они делают все необходимое, чтобы найти преступников», – говорится в сообщении пресс-службы полиции. 

«За первый день в Праге мы зафиксировали около 200 случаев подделки или многократной перепродажи билетов. По нашим оценкам, ущерб составляет около 400 тысяч крон», – было сказано в следующем заявлении. 

ЧМ по хоккею проходит с 10 по 26 мая в Праге и Остраве. 

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