Каменский о том, что ИИХФ не внесла Россию в топ-3 по титулам на ЧМ: «Непонятно, что это дает. Достижения сборной – история, которая уже вписана на века»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Валерий Каменский сборная СССР КХЛ ЧМ по хоккею Люк Тардиф Хоккей

Валерий Каменский ответил на то, что ИИХФ не внесла Россию в топ-3 по титулам ЧМ.

Во время матча чемпионата мира между Швецией и США в трансляции появилась инфографика с текстом: «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только команды Канады (28) и Чехии (12) завоевали больше титулов».

Россия одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР.

«Есть статистика, которая показывает наши достижения. Почему они это не показывают, непонятно.

Достижения нашего хоккея и нашей сборной – история, которая уже вписана на века. Глупо, что они об этом не пишут. И непонятно, что это дает», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что причиной ситуации стала ошибка

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Знал бы неведомый чешский редактор титров телетрансляции, что его пристрастность (объединил титулы ЧССР и Чехии, но разделил их у СССР и России) вызовет у нас тут столько заметок и комментариев на всех спортивных сайтах ... )))
+1
0
+1
Ответ Igor Stadnik
Знал бы неведомый чешский редактор титров телетрансляции, что его пристрастность (объединил титулы ЧССР и Чехии, но разделил их у СССР и России) вызовет у нас тут столько заметок и комментариев на всех спортивных сайтах ... )))
Но даже не учитывая титулы России у СССР второе место после Канады.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий