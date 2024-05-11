Каменский о том, что ИИХФ не внесла Россию в топ-3 по титулам на ЧМ: «Непонятно, что это дает. Достижения сборной – история, которая уже вписана на века»

Валерий Каменский ответил на то, что ИИХФ не внесла Россию в топ-3 по титулам ЧМ.

Во время матча чемпионата мира между Швецией и США в трансляции появилась инфографика с текстом: «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только команды Канады (28) и Чехии (12) завоевали больше титулов».

Россия одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР.

«Есть статистика, которая показывает наши достижения. Почему они это не показывают, непонятно.

Достижения нашего хоккея и нашей сборной – история, которая уже вписана на века. Глупо, что они об этом не пишут. И непонятно, что это дает», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что причиной ситуации стала ошибка.