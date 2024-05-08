Набоков о СКА: «Был вариант с обменом – узнал постфактум. Хорошо, что я остался в «Металлурге» и развиваюсь»

Илья Набоков рад, что не перешел в СКА и остался в «Металлурге».

21-летний дебютант стал MVP плей-офф Фонбет КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.

– Перед прошлым сезоном в СМИ писали, что вами интересовался СКА. Доходило до вас?

– На меня никто из Санкт-Петербурга не выходил. Уже постфактум узнал, что был вариант с подобным обменом. Деталей, если честно, не знаю.

– Не ловили себя на мысли, что переехал из Магнитогорска в систему и теперь мотается по арендам, а вы остались и выиграли Кубок Гагарина?

– В этом плане мне повезло. Без удачи в хоккее никуда. Хорошо, что я остался в клубе и развиваюсь в Магнитогорске.

– С Ивановым у вас была конкуренция в « »?

– Мы многом тренировались вместе, были вратарские тренировки. Но я бы не сказал, что между нами была конкуренция.

Кажется, однажды Сергея подключали к занятиям с нашим возрастом. Сейчас с ним хорошо общаемся, постоянно на связи, друг друга поддерживаем.

– В 21 год выиграть , быть признанным MVP плей-офф и претендовать на другие индивидуальные награды. Что дальше?

– Надо делать то, что любишь. Не останавливаться на достигнутом. Не надевать ни в коем случае корону и оставаться таким же простым парнем.

– Как Василий Кошечкин?

– Да-да. Как Василий Кошечкин, – сказал вратарь «Металлурга» .