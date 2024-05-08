Набоков о СКА: «Был вариант с обменом – узнал постфактум. Хорошо, что я остался в «Металлурге» и развиваюсь»

Теги Металлург Мг СКА Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Сергей Иванов Хоккей

Илья Набоков рад, что не перешел в СКА и остался в «Металлурге».

21-летний дебютант стал MVP плей-офф Фонбет КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.

– Перед прошлым сезоном в СМИ писали, что вами интересовался СКА. Доходило до вас?

– На меня никто из Санкт-Петербурга не выходил. Уже постфактум узнал, что был вариант с подобным обменом. Деталей, если честно, не знаю.

– Не ловили себя на мысли, что Сергей Иванов переехал из Магнитогорска в систему СКА и теперь мотается по арендам, а вы остались и выиграли Кубок Гагарина?

– В этом плане мне повезло. Без удачи в хоккее никуда. Хорошо, что я остался в клубе и развиваюсь в Магнитогорске.

– С Ивановым у вас была конкуренция в «Металлурге»?

– Мы многом тренировались вместе, были вратарские тренировки. Но я бы не сказал, что между нами была конкуренция.

Кажется, однажды Сергея подключали к занятиям с нашим возрастом. Сейчас с ним хорошо общаемся, постоянно на связи, друг друга поддерживаем.

– В 21 год выиграть Кубок Гагарина, быть признанным MVP плей-офф и претендовать на другие индивидуальные награды. Что дальше?

– Надо делать то, что любишь. Не останавливаться на достигнутом. Не надевать ни в коем случае корону и оставаться таким же простым парнем.

– Как Василий Кошечкин?

– Да-да. Как Василий Кошечкин, – сказал вратарь «Металлурга» Набоков.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот уж правда , хорошо , что не обменяли , а то замариновали бы под соусом йозе Марино с кисло сладкой ложью.
+6
-2
+4
Значит не только в СКА могут хоккеисты развиваться.
+5
-2
+3
Повезло что так сложилось.
+3
-1
+2
Дли игроков, сейчас СКА - это как черная дыра, лишь бы не попасть туда, к чудо тренеру, а то можно пропасть... В сборную так же: радуются, если не вызвали) Хотя это и не сборная России в общем её понимании, а не пойми что, даже название другое.
+1
-1
0
ска как зло российского хоккея
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий