Набоков о СКА: «Был вариант с обменом – узнал постфактум. Хорошо, что я остался в «Металлурге» и развиваюсь»
Илья Набоков рад, что не перешел в СКА и остался в «Металлурге».
21-летний дебютант стал MVP плей-офф Фонбет КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.
– Перед прошлым сезоном в СМИ писали, что вами интересовался СКА. Доходило до вас?
– На меня никто из Санкт-Петербурга не выходил. Уже постфактум узнал, что был вариант с подобным обменом. Деталей, если честно, не знаю.
– Не ловили себя на мысли, что Сергей Иванов переехал из Магнитогорска в систему СКА и теперь мотается по арендам, а вы остались и выиграли Кубок Гагарина?
– В этом плане мне повезло. Без удачи в хоккее никуда. Хорошо, что я остался в клубе и развиваюсь в Магнитогорске.
– С Ивановым у вас была конкуренция в «Металлурге»?
– Мы многом тренировались вместе, были вратарские тренировки. Но я бы не сказал, что между нами была конкуренция.
Кажется, однажды Сергея подключали к занятиям с нашим возрастом. Сейчас с ним хорошо общаемся, постоянно на связи, друг друга поддерживаем.
– В 21 год выиграть Кубок Гагарина, быть признанным MVP плей-офф и претендовать на другие индивидуальные награды. Что дальше?
– Надо делать то, что любишь. Не останавливаться на достигнутом. Не надевать ни в коем случае корону и оставаться таким же простым парнем.
– Как Василий Кошечкин?
– Да-да. Как Василий Кошечкин, – сказал вратарь «Металлурга» Набоков.