Фетисов об Овечкине и Гретцки: «Разного уровня игроки. Саша – чистый голеадор, наводит страх на вратарей. Уэйн – плеймейкер, число передач – зашквар, он поменял представление о хоккее»

Вячеслав Фетисов высказался о статусе Александра Овечкина и Уэйна Гретцки.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о достижениях Александра Овечкина и Уэйна Гретцки .

– В Америке любят присваивать статус The GOAT (Greatest Of All Time, лучший на все времена – Спортс’‘). В этом году слышны дискуссии на счет Уэйна Гретцки и Александра Овечкина. Как вы смотрите на эти гонки за звание лучшего?

– Те цифры, которые оставил Гретцки, когда закончил, казались фантастическими. Да, Саша неожиданно подкрался [к этим цифрам]. Весь спортивный мир следил, как он побил рекорд.

Вторая цель сейчас – это совокупный рекорд по забитым в плей-офф и регулярке. Близко. Сравнения – не очень благодарная вещь. Они совершенно разного уровня игроки.

У Гретцки количество передач – там зашквар какой-то на самом деле. Он поменял представление о хоккее в Северной Америке. Саша – чистый голеадор, наводит страх на вратарей любой команды.

Цифры – одна история. Добраться до рекорда [Овечкина] будет невозможно, мне кажется, он продержится еще лет сто. Гретцки – другой, он и плеймейкер, и забивающий. Разные поколения, времена. То, что совершил Саша, это подвиг. Не зря получил поздравления от всех великих баскетболистов, бейсболистов.

– А дальше что? Какое будущее видите для Овечкина – политик, тренер?

– Он сам должен принять решение. Я в политике уже 23 года, это непростая вещь. Нужно ли это ему, не знаю. Дипломатические его возможности тоже интересны. Все зависит от него, – сказал Фетисов.