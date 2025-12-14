Рыбин о «Сочи»: «Команда строится, пригласить Гусева или Шипачева возможности нет, понятно. Пассажиров и равнодушных в клубе нет, можно двигаться вперед»

Максим Рыбин: в «Сочи» нет пассажиров, клуб может двигаться вперед.

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин высказался о развитии и возможностях клуба и заявил, что в команде нет равнодушных игроков.

«Мы с ребятами общаемся по ходу сезона. Что-то сразу получается, а что-то нет. Команда строится, понятно, что нет возможности условного Гусева пригласить или Шипачева .

Опираемся на тех игроков, которые у нас есть и стараемся выправить ситуацию. Скажу самое главное, что ни пассажиров, ни равнодушных в «Сочи » нет, это значит можно двигаться вперед», – cказал Рыбин.