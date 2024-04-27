Илья Набоков: «Рост – немаловажный фактор. Но если ты не под два метра, это еще ничего не значит. Можно другими вещами компенсировать»

Теги Металлург Мг Евгений Набоков КХЛ Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Голкипер Илья Набоков считает, что еще прибавит в росте.

– Доводилось общаться с вашим звездным однофамильцем Евгением Набоковым?

– Нет, не знаком. Но хотелось бы познакомиться и пообщаться.

– Не так давно он сказал, что у вас самые быстрые ноги из всех вратарей, которых он видел в таком возрасте.

– Очень рад, что такие легенды обо мне говорят подобные вещи. У меня много кумиров в моей жизни среди вратарей, за кем следил в детстве.

Сейчас не могу назвать кого-то конкретного, но, разумеется, на Евгения Набокова обращал внимание. Не только и не столько из-за фамилии, сколько из-за того, каких успехов он добился. Поэтому для меня большая честь, что он говорит обо мне такие вещи.

– В официальном протоколе у вас рост 184 сантиметра. Считается, что в современном хоккее таким вратарям трудно добиться успеха.

– Сейчас уже 185 см. Я немного подрос. Думаю, прибавлю еще в росте. Но вообще это не главный фактор. Тот же Даня Исаев тоже небольшого роста. Но мы играли друг против друга в финале.

Рост – немаловажный фактор. Но если ты не под два метра, это еще ничего не значит. Можно другими вещами компенсировать. Например, хорошим движением. Как у того же Исаева. Или у меня, если исходить из приведенной вами цитаты Евгения Набокова (смеется), – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

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3 комментария
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184-185 см для вратаря разве мало? Да, сейчас тренд на высоких (за 190 см) вратарей.
Но блин, тот же Лундквист 185 см. Руа, Бродёр где-то 188 см (не сильно больше).
Шестёркин 185 см.
Если бы он был там 180 - то да, трудно было бы пробиться в NHL. Но 185 - это уже такой нормальный минимум.
+3
-1
+2
Валуеву надо было в хоккей идти-вратарём.
+1
-1
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Артур Ирбе неплохо играл с его ростом
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