Илья Набоков: «Рост – немаловажный фактор. Но если ты не под два метра, это еще ничего не значит. Можно другими вещами компенсировать»

Голкипер Илья Набоков считает, что еще прибавит в росте.

– Доводилось общаться с вашим звездным однофамильцем ?

– Нет, не знаком. Но хотелось бы познакомиться и пообщаться.

– Не так давно он сказал, что у вас самые быстрые ноги из всех вратарей, которых он видел в таком возрасте.

– Очень рад, что такие легенды обо мне говорят подобные вещи. У меня много кумиров в моей жизни среди вратарей, за кем следил в детстве.

Сейчас не могу назвать кого-то конкретного, но, разумеется, на Евгения Набокова обращал внимание. Не только и не столько из-за фамилии, сколько из-за того, каких успехов он добился. Поэтому для меня большая честь, что он говорит обо мне такие вещи.

– В официальном протоколе у вас рост 184 сантиметра. Считается, что в современном хоккее таким вратарям трудно добиться успеха.

– Сейчас уже 185 см. Я немного подрос. Думаю, прибавлю еще в росте. Но вообще это не главный фактор. Тот же тоже небольшого роста. Но мы играли друг против друга в финале.

Рост – немаловажный фактор. Но если ты не под два метра, это еще ничего не значит. Можно другими вещами компенсировать. Например, хорошим движением. Как у того же Исаева. Или у меня, если исходить из приведенной вами цитаты Евгения Набокова (смеется), – сказал вратарь « » .