Фетисов об экологии: «Президент говорит, что природа – главное богатство. Нужно призвать мир образумиться, не тратить деньги на раздувание конфликтов, а вложить в восстановление природы»

Вячеслав Фетисов об экологии: нужно вкладывать деньги в природу, а не конфликты.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов призвал вкладывать деньги не в конфликты, а сохранение природного богатства.

– Что в России с экологической политикой, на каком она месте?

– Президент нам постоянно говорит, что природа – это главное богатство нашей страны. Мне кажется, это один из наших мостов в мир, даже [мост] номер один.

Дефицит воды сегодня испытывают 4 миллиарда людей. Вдумайтесь! Скоро войны будут именно за воду. Источники энергии могут быть разные, а воду ничем не заменить. У нас по разным подсчетам второй по количеству [в мире] резервуар питьевой воды. Один Байкал – 20% [от мировых запасов пресной воды]. Это то богатство, без которого мы не сможем жить.

Тема леса и Арктики требуют серьезного отношения. Мы говорим, что ответственность по сохранению жизни на планете Земля общая.

И [нужно] призвать сегодня мир образумиться, перестать конфликтовать, а деньги, которые тратятся на раздувание конфликтов, вложить в восстановление водного богатства, лесного. Подумать об Арктике, она тает быстрее, чем предполагали, – сказал Фетисов.

Фетисов о Байкале: «Мы не понимаем его важность как стратегического ресурса президента и народа России. Идет самозахват, рубка леса, мы можем похоронить озеро. Нужно обезопасить это место»