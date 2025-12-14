Сурин стал лучшим игроком Кубка Первого канала в Новосибирске. Комментатор Скворцов вручил награду форварду «России 25»
Егор Сурин признан лучшим игроком Кубка Первого канала 2025 года.
Нападающий сборной «России 25» и «Локомотива» Егор Сурин стал лучшим игроком Кубка Первого канала в этом году по версии компании «Норникель», спонсора турнира.
Сборная под руководством Романа Ротенберга стала победителем, по ходу турнира в Новосибирске обыграв команды Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).
19-летний Сурин набрал 3 (2+1) очка в двух матчах. Награду форварду вручил комментатор Роман Скворцов.
Фото: t.me/rusicehockey
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
