Ротенберг 9 раз пробил кувалдой по шине после победы над Казахстаном. Игроки «России 25» признали тренера лучшим после матча и вели подсчет ударов

Роман Ротенберг пробил кувалдой по шине, отмечая победу «России 25».

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг отпраздновал победу над командой Казахстана (9:0) в матче Кубка Первого канала, девять раз пробив кувалдой по шине в раздевалке.

Хоккеисты вручили Ротенбергу цепь, признав лучшим после матча. Затем тренер, надев шлем «Формулы-1», исполнил девять ударов кувалдой по шине. Игроки «России 25» и персонал команды вели подсчет ударов.