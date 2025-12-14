Ротенберг 9 раз пробил кувалдой по шине после победы над Казахстаном. Игроки «России 25» признали тренера лучшим после матча и вели подсчет ударов
Роман Ротенберг пробил кувалдой по шине, отмечая победу «России 25».
Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг отпраздновал победу над командой Казахстана (9:0) в матче Кубка Первого канала, девять раз пробив кувалдой по шине в раздевалке.
Хоккеисты вручили Ротенбергу цепь, признав лучшим после матча. Затем тренер, надев шлем «Формулы-1», исполнил девять ударов кувалдой по шине. Игроки «России 25» и персонал команды вели подсчет ударов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости