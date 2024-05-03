Исаев, Набоков и Фукале – номинанты на приз лучшему вратарю сезона КХЛ
Исаев, Набоков и Фукале – номинанты на приз лучшему вратарю сезона КХЛ.
КХЛ представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/24 (с учетом плей-офф).
Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ.
По итогам опроса в тройку претендентов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»). Ни один из этих вратарей ранее не выигрывал приз.
24-летний Исаев (69 матчей с учетом плей-офф, 44 победы, 92,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,85, 7 матчей на ноль) попал в тройку лучших во втором сезоне подряд.
21-летний Набоков (66 матчей, 39 побед, 93,4%, 2,03, 7 матчей на ноль) стал обладателем Кубка Гагарина с клубом из Магнитогорска и был признан самым ценным игроком плей-офф.
28-летний Фукале (57 матчей, 32 победы, 93,0%, 2,23, 6 матчей на ноль) попал в тройку лучших по итогам своего первого сезона в лиге.
Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.
Исаев всё таки играл в финской команде, там проще держать ворота в неприкосновенности!