Исаев, Набоков и Фукале – номинанты на приз лучшему вратарю сезона КХЛ.

КХЛ представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/24 (с учетом плей-офф).

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку претендентов вошли (« »), (« ») и Зак Фукале (« »). Ни один из этих вратарей ранее не выигрывал приз.

24-летний Исаев (69 матчей с учетом плей-офф, 44 победы, 92,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,85, 7 матчей на ноль) попал в тройку лучших во втором сезоне подряд.

21-летний Набоков (66 матчей, 39 побед, 93,4%, 2,03, 7 матчей на ноль) стал обладателем Кубка Гагарина с клубом из Магнитогорска и был признан самым ценным игроком плей-офф.

28-летний Фукале (57 матчей, 32 победы, 93,0%, 2,23, 6 матчей на ноль) попал в тройку лучших по итогам своего первого сезона в лиге.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.