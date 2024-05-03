Исаев, Набоков и Фукале – номинанты на приз лучшему вратарю сезона КХЛ

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор рейтинги КХЛ Зак Фукале Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Исаев, Набоков и Фукале – номинанты на приз лучшему вратарю сезона КХЛ.

КХЛ представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/24 (с учетом плей-офф). 

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку претендентов вошли Даниил ИсаевЛокомотив»), Илья НабоковМеталлург») и Зак ФукалеТрактор»). Ни один из этих вратарей ранее не выигрывал приз. 

24-летний Исаев (69 матчей с учетом плей-офф, 44 победы, 92,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,85, 7 матчей на ноль) попал в тройку лучших во втором сезоне подряд.  

21-летний Набоков (66 матчей, 39 побед, 93,4%, 2,03, 7 матчей на ноль) стал обладателем Кубка Гагарина с клубом из Магнитогорска и был признан самым ценным игроком плей-офф.  

28-летний Фукале (57 матчей, 32 победы, 93,0%, 2,23, 6 матчей на ноль) попал в тройку лучших по итогам своего первого сезона в лиге.  

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.

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2 комментария
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С учетом плей-офф — Набоков!
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Фукале достоин, но отдадут Набокову.
Исаев всё таки играл в финской команде, там проще держать ворота в неприкосновенности!
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