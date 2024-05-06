Канцеров, Набоков и Силаев – номинанты на приз лучшему новичку сезона КХЛ

Теги Металлург Мг Торпедо рейтинги КХЛ Илья Набоков Роман Канцеров Антон Силаев Хоккей

Канцеров, Набоков и Силаев – номинанты на приз лучшему новичку сезона КХЛ.

Лига назвала номинантов на приз имени Алексея Черепанова. Он вручается лучшему новичку сезона (с учетом плей-офф). 

Обладатель приза имени Алексея Черепанова определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку лучших попали форвард Роман Канцеров и вратарь Илья Набоков из «Металлурга», а также защитник «Торпедо» Антон Силаев.

19-летний Канцеров набрал 13 (4+9) очков в 23 играх в победном для магнитогорцев плей-офф, забросив 3 победные шайбы. В регулярном чемпионате на его счету 15 (8+7) баллов в 53 играх.  

21-летний Набоков (66 матчей с учетом плей-офф, 39 побед, 93,4%, коэффициент надежности 2,03, 7 матчей на ноль) был признан самым ценным игроком плей-офф и претендует на звание лучшего вратаря сезона.  

18-летний Силаев (68 матчей, 13 очков, 3+10, полезность «минус 8») стал самым молодым автором гола в составе нижегородского клуба в КХЛ и всего лишь третьим защитником, кто смог отличиться в возрасте до 18 лет.

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7 комментариев
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Конкуренты у Наби, конечно, сыроваты. Спокойно заберет!
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Ну все трое, конечно, с бешенным потенциалом. Силаев - хорош для своего возраста, Канцеров - классический талантливый русский вингер, может стать новым Ковалевым, Морозовым, Капризовым. но здесь и сейчас, конечно, Кубок у Набокова все перевешивает. у него вклад выше чем у Канцерова.
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Набоков возьмет
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Циплят по осени считают)По одному сезону судить , тут скорее всего везение
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Хорошо если достигнут уровня Женьки Набокова )
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Антон конечно выстрелил в этом сезоне, но…. Скорее Набоков …
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По чесноку должен получить Набоков, но отдадут Канцерову, имхо
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