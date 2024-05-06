Канцеров, Набоков и Силаев – номинанты на приз лучшему новичку сезона КХЛ.

Лига назвала номинантов на приз имени Алексея Черепанова. Он вручается лучшему новичку сезона (с учетом плей-офф).

Обладатель приза имени Алексея Черепанова определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку лучших попали форвард и вратарь из « », а также защитник « » .

19-летний Канцеров набрал 13 (4+9) очков в 23 играх в победном для магнитогорцев плей-офф, забросив 3 победные шайбы. В регулярном чемпионате на его счету 15 (8+7) баллов в 53 играх.

21-летний Набоков (66 матчей с учетом плей-офф, 39 побед, 93,4%, коэффициент надежности 2,03, 7 матчей на ноль) был признан самым ценным игроком плей-офф и претендует на звание лучшего вратаря сезона.

18-летний Силаев (68 матчей, 13 очков, 3+10, полезность «минус 8») стал самым молодым автором гола в составе нижегородского клуба в КХЛ и всего лишь третьим защитником, кто смог отличиться в возрасте до 18 лет.