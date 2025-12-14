Третьяк о Кубке Первого канала: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы к соревнованиям самого высокого уровня. Ребята учатся быть командой, способной защищать честь страны»

Владислав Третьяк: Кубок Первого канала важен для работы на перспективу.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о победе сборной «России 25» в Кубке Первого канала, отметив важность турнира для развития хоккеистов. Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) по ходу турнира.

«Турнир стал важным этапом работы на перспективу. Развитие института сборных – один из главных приоритетов ФХР. Мы стараемся, чтобы как можно больше одаренных игроков участвовали в соревнованиях на уровне сборных.

Вызов в национальную команду обогащает спортсменов знаниями и практическим опытом. Ребята учатся воспринимать требования штаба, за короткое время превращаться в команду, способную достойно защищать честь страны и побеждать. Вот и в Новосибирске на лед выходило немало дебютантов.

Многие проявили себя очень хорошо, поверили в свои силы. И абсолютно все получили бесценный опыт, узнали, что такое игра за сборную. Федерация делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. И очень важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала», – заявил Третьяк.