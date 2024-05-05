Серебряков о Набокове в плей-офф: «Красавец, проявил себя очень хорошо. В целом «Металлург» потрясающе сыграл, Разин показал, какой он тренер»
Никита Серебряков поделился мыслями о выступлении Ильи Набокова.
«Металлург» обыграл «Локомотив» (4-0) в финальной серии Кубка Гагарина-2024. 21-летний Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф
– Если бы осенью сказали, что MVP плей-офф КХЛ станет Илья Набоков, удивился бы?
– Наверное, да. Честно скажу. В сезоне была небольшая чехарда. Парень – красавец, проявил себя очень хорошо. Да и в целом Магнитогорск потрясающе сыграл, Разин показал, какой он тренер.
– Евгений Набоков говорит, что у Ильи самые быстрые ноги в этом возрасте…
– Да мои ноги тоже можно посмотреть (смеется). Тем более, в его возрасте: в 21 год мои вообще были быстрейшими. Если без шуток, то особо матчи его не смотрел так пристально. Поэтому оценить скорость ног не могу, – сказал вратарь СКА и сборной «России 25» Никита Серебряков.