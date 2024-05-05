Серебряков о Набокове в плей-офф: «Красавец, проявил себя очень хорошо. В целом «Металлург» потрясающе сыграл, Разин показал, какой он тренер»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Никита Серебряков Матч ТВ Илья Набоков сборная России U25 Хоккей

Никита Серебряков поделился мыслями о выступлении Ильи Набокова.

«Металлург» обыграл «Локомотив» (4-0) в финальной серии Кубка Гагарина-2024. 21-летний Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф

– Если бы осенью сказали, что MVP плей-офф КХЛ станет Илья Набоков, удивился бы?

– Наверное, да. Честно скажу. В сезоне была небольшая чехарда. Парень – красавец, проявил себя очень хорошо. Да и в целом Магнитогорск потрясающе сыграл, Разин показал, какой он тренер.

– Евгений Набоков говорит, что у Ильи самые быстрые ноги в этом возрасте…

– Да мои ноги тоже можно посмотреть (смеется). Тем более, в его возрасте: в 21 год мои вообще были быстрейшими. Если без шуток, то особо матчи его не смотрел так пристально. Поэтому оценить скорость ног не могу, – сказал вратарь СКА и сборной «России 25» Никита Серебряков.

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1 комментарий
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Ну все!!! Видимо почувствовал, что назад, в Адмирал)))
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