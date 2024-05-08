«Сочи» обменяет Бердина в «Авангард» на Венгрыжановского, Кола, Подлягина и форварда 2007 года рождения Привалова

«Сочи» обменяет вратаря Михаила Бердина в «Авангард» на четырех хоккеистов.

Как сообщает « », южане в результате обмена, который состоится в ближайшее время, получат нападающего Дениса Венгрыжановского, защитника Тимура Кола, а также вратаря .

Кроме того, в систему «леопардов» переедет форвард 2007 года рождения Егор Привалов.

Напомним, в прошедшем сезоне 26-летний отыграл 50 матчей за « », отражая в среднем 91,1% бросков.