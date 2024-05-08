«Сочи» обменяет Бердина в «Авангард» на Венгрыжановского, Кола, Подлягина и форварда 2007 года рождения Привалова
«Сочи» обменяет вратаря Михаила Бердина в «Авангард» на четырех хоккеистов.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», южане в результате обмена, который состоится в ближайшее время, получат нападающего Дениса Венгрыжановского, защитника Тимура Кола, а также вратаря Никиту Подлягина.
Кроме того, в систему «леопардов» переедет форвард 2007 года рождения Егор Привалов.
Напомним, в прошедшем сезоне 26-летний Бердин отыграл 50 матчей за «Сочи», отражая в среднем 91,1% бросков.
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