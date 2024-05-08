«Сочи» обменяет Бердина в «Авангард» на Венгрыжановского, Кола, Подлягина и форварда 2007 года рождения Привалова

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Сочи Михаил Бердин Спорт-Экспресс Денис Венгрыжановский Никита Подлягин Тимур Кол Хоккей

«Сочи» обменяет вратаря Михаила Бердина в «Авангард» на четырех хоккеистов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», южане в результате обмена, который состоится в ближайшее время, получат нападающего Дениса Венгрыжановского, защитника Тимура Кола, а также вратаря Никиту Подлягина.

Кроме того, в систему «леопардов» переедет форвард 2007 года рождения Егор Привалов.

Напомним, в прошедшем сезоне 26-летний Бердин отыграл 50 матчей за «Сочи», отражая в среднем 91,1% бросков.

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9 комментариев
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Круто для Сочи!
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Курьянов идиот.,
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Ответ Габорик
Ладно бы отдали Венгрыжановского, Телегина, Киселевича и Вербу, так нет ведь. С другой стороны тонкий намёк на то, что молодёжью никто заниматься не собирается и если кто появится в основе - то это будет дело случая.
Вам молодежь надо или борьбу за кубок?
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Пусть меняют молодежь,если они не тянут уровень КХЛ то зачем держать эту молодёжь
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Нормально. Хороший вратарь, появятся шансы на кубок 🏆, зачем гнить в этом Фарме ска??
Толковую молодёжь Авангард не отдаёт: Чистяков, Гуляев, Холодилин в команде! Шансы дают, Хододилин вон воспользовался
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Когда будет уровень Черепанова то тогда понятно,а то всякие игроки да может хорошие но не уровень первых звеньев КХЛ
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Курьянов молодец хорошего вратаря выкружил , молодежь ещё не понятно когда играть начнет да и в Омске этой молодежи куча . Молодец Курьянов толковый менеджер в Омске .
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Ответ Серик Жайнаков
Когда будет уровень Черепанова то тогда понятно,а то всякие игроки да может хорошие но не уровень первых звеньев КХЛ
Привалов потенциально уровня Черепанова. Тимур Кол уже в следующем сезоне мог привлекаться к основе. Венгр ещё ладно, можно закрыть глаза на то что Курьянов сделал оффершит на него. Подлягина нужно было отпускать ради развития.
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