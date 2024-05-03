«Авангард» – основной претендент на вратаря «Сочи» Бердина (Артур Хайруллин)

«Авангард» является основным претендентом на вратаря «Сочи» Михаила Бердина.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Основной претендент на вратаря – « », – написал Хайруллин.

В сезоне-2023/24 голкипер провел 50 матчей, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 3,29.

Срок контракта игрока с « » рассчитан до 30 апреля 2025 года.