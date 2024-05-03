«Авангард» – основной претендент на вратаря «Сочи» Бердина (Артур Хайруллин)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Сочи Михаил Бердин Спорт-Экспресс Хоккей

«Авангард» является основным претендентом на вратаря «Сочи» Михаила Бердина.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Основной претендент на вратаря Михаила Бердина – «Авангард», – написал Хайруллин.

В сезоне-2023/24 голкипер провел 50 матчей, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 3,29.

Срок контракта игрока с «Сочи» рассчитан до 30 апреля 2025 года.

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10 комментариев
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При лимите в 5 легов и свободных двух позициях, укомплектованной линии обороны,а так же имея в наличии Проскурякова и Хомченко подписывать еще одного вратаря того же уровня? Курьянов по прошлогоднему сценарию работает?
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Жаль что из-за подлеца Гросса потеряли такого вратаря
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Обменять на Мишурова и деньги если только, пусть Проскуряков третьим и нормально
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Норм тафгай, надо брать.
Кого там Курьянов опять приготовил на обмен? Опять половину омских ястребов отдаст и ещё 100 млн впридачу?
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Интересно, кого же они взамен предложат
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Ответ unbelievable
При лимите в 5 легов и свободных двух позициях, укомплектованной линии обороны,а так же имея в наличии Проскурякова и Хомченко подписывать еще одного вратаря того же уровня? Курьянов по прошлогоднему сценарию работает?
Из вратарей-иностранцев исторически в Омске хорошо играли только чехи и финны (в целом, а не по персоналиям, а то сейчас знатоки вспомнят про Свободу и Лассилу). Однако вряд ли в ближайшее время вряд ли кто-то из представителей этих национальностей в ближайшее время приедет в Россию. А в АХЛ на одного условного Грэма пять Гаронов приходится.
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Ответ Ренат Ильясов
Из вратарей-иностранцев исторически в Омске хорошо играли только чехи и финны (в целом, а не по персоналиям, а то сейчас знатоки вспомнят про Свободу и Лассилу). Однако вряд ли в ближайшее время вряд ли кто-то из представителей этих национальностей в ближайшее время приедет в Россию. А в АХЛ на одного условного Грэма пять Гаронов приходится.
Японский негр хорошо играл. А вообще дело нифига не в национальности. У нас до Буше американцы никогда нормально не играли. И до Франсена канадцы, Я уж молчу про Найта. Все дело в подходе при поиске. Стали относиться профессионально и качественные игроки заиграли. А если брать непонятно кого, то и результат будет соответствующий.
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