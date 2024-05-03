«Авангард» – основной претендент на вратаря «Сочи» Бердина (Артур Хайруллин)
«Авангард» является основным претендентом на вратаря «Сочи» Михаила Бердина.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Основной претендент на вратаря Михаила Бердина – «Авангард», – написал Хайруллин.
В сезоне-2023/24 голкипер провел 50 матчей, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 3,29.
Срок контракта игрока с «Сочи» рассчитан до 30 апреля 2025 года.
Кого там Курьянов опять приготовил на обмен? Опять половину омских ястребов отдаст и ещё 100 млн впридачу?