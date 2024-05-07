Бердин близок к переходу в «Авангард». «Сочи» может получить Венгрыжановского, Кола и еще одного игрока

Михаил Бердин близок к переходу в «Авангард».

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что голкипер пополнит состав «Авангарда» в обмен на несколько игроков.

По информации журналиста Ивана Богуна, в качестве компенсации « » должен получить нападающего Дениса Венгрыжановского и 17-летнего защитника Тимура Кола.

Также, по данным репортера, южане могут получить еще одного хоккеиста – молодого форварда, не игравшего в основном составе « ».

В прошедшем сезоне Бердин провел 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,29 шайбы и отражая 91,1% бросков.