Бердин близок к переходу в «Авангард». «Сочи» может получить Венгрыжановского, Кола и еще одного игрока
Михаил Бердин близок к переходу в «Авангард».
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что голкипер пополнит состав «Авангарда» в обмен на несколько игроков.
По информации журналиста Ивана Богуна, в качестве компенсации «Сочи» должен получить нападающего Дениса Венгрыжановского и 17-летнего защитника Тимура Кола.
Также, по данным репортера, южане могут получить еще одного хоккеиста – молодого форварда, не игравшего в основном составе «Авангарда».
В прошедшем сезоне Бердин провел 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,29 шайбы и отражая 91,1% бросков.