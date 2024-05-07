Бердин близок к переходу в «Авангард». «Сочи» может получить Венгрыжановского, Кола и еще одного игрока

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Сочи Михаил Бердин Денис Венгрыжановский Тимур Кол Хоккей

Михаил Бердин близок к переходу в «Авангард».

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что голкипер пополнит состав «Авангарда» в обмен на несколько игроков.

По информации журналиста Ивана Богуна, в качестве компенсации «Сочи» должен получить нападающего Дениса Венгрыжановского и 17-летнего защитника Тимура Кола.

Также, по данным репортера, южане могут получить еще одного хоккеиста – молодого форварда, не игравшего в основном составе «Авангарда».

В прошедшем сезоне Бердин провел 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,29 шайбы и отражая 91,1% бросков.

7 комментариев
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Очередные пол царства за хз кого
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Отдать молодого таланта Кола и ещё двух игроков за середняка – это гениально
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Чем Мишуров хуже?
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Отличный вратарь с опытом НХЛ .
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Кол, норм сезон за ванкувер провел)
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Если Кол перейдёт в такую же аренду, как в Адмирал уходили Иванов и Бучельников, то нормально. А если также как с Мухановым, то это очередной менеджерский гений. Впрочем, чему удивляться.
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