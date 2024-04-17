Билялов, Бердин, Гуска и Рыбар вошли в шорт-лист «Динамо». В приоритете – поиск нового тренера вратарей (Михаил Зислис)

Теги Ак Барс Торпедо возможные переходы КХЛ Сергей Наумов Динамо Михаил Зислис Тимур Билялов Сочи Михаил Бердин Адам Гуска Патрик Рыбар Хоккей

Тимур Билялов, Адам Гуска и Патрик Рыбар попали в сферу интересов «Динамо» .

Клуб заинтересован в подписании контракта с новым голкипером.

В сферу интересов «Динамо» попали Тимур Билялов («Ак Барс»), Адам Гуска («Торпедо»), Михаил Бердин («Сочи»), и Патрик Рыбар («Спартак»). 

«Приоритет – выбор нового тренера по вратарям. Его мнение тоже надо учитывать. В этом направлении работа продолжается.

Какое-то время динамовский менеджмент смотрел в сторону освобожденного из ЦСКА Сергея Наумова, но у того оказались другие планы», – сообщает журналист Михаил Зислис.

«Динамо» проиграло «Трактору» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4, пропустив 17 шайб за 4 матча.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Faroe
Не один и близко в Динамо не нужен!!!….не хочется выражаться!!!
а кто нужен клубу богов и достойнейших из живущих во вселенной?)
+11
-1
+10
Ответ Faroe
Достойнешие вы правильно выразились☝️….озвученные хоккеисты не достойны клуба Динамо☝️….вроде и маленькому ребенку будет понятно мое высказывание☝️….не очень понятно почему до вас плохо доходит?🤷‍♂️
у вас корона отклеилась .Поправьте))
+6
0
+6
Билялову 70 в амуре сыпят.
+4
0
+4
Так себе шорт-лист.кроме Билялова.
+4
-2
+2
Думаю, ни одного из этого списка в Динамо не будет)
+2
-1
+1
чем тогда имеющиеся хуже, одного уровня воротчики..
+2
-1
+1
Не трогайте Бердоса по братски дайте нам ещё год на настоящего хоккеиста посмотреть пожалуйста
+1
0
+1
Ответ Beerfanidi
Думаю, ни одного из этого списка в Динамо не будет)
Говорят, на эту позицию иностранца ищут.
+1
0
+1
Ответ Sword&#8242;
Говорят, на эту позицию иностранца ищут.
В этом списке они (иностранцы) тоже присутствуют, но, верю, что не из этих..
+1
0
+1
Ну вот только бы не Бердин
+1
-1
0
Билялов вроде с АБ уже договорился, а остальные не сказать, что прям усиление
0
0
0
По поводу тренера: верните Рашита Давыдова! Хотя он вряд ли согласится.
0
0
0
Ответ Beerfanidi
В этом списке они (иностранцы) тоже присутствуют, но, верю, что не из этих..
Да, неправильно выразился, имел в виду иностранца не из тех,что сейчас в КХЛ. Тоже надеюсь, что никаких гусок и рыбаров не будет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий