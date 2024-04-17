Билялов, Бердин, Гуска и Рыбар вошли в шорт-лист «Динамо». В приоритете – поиск нового тренера вратарей (Михаил Зислис)

Тимур Билялов, Адам Гуска и Патрик Рыбар попали в сферу интересов «Динамо» .

Клуб заинтересован в подписании контракта с новым голкипером.

В сферу интересов «Динамо» попали Тимур Билялов («Ак Барс»), Адам Гуска («Торпедо»), Михаил Бердин («Сочи»), и Патрик Рыбар («Спартак»).

«Приоритет – выбор нового тренера по вратарям. Его мнение тоже надо учитывать. В этом направлении работа продолжается.

Какое-то время динамовский менеджмент смотрел в сторону освобожденного из ЦСКА Сергея Наумова, но у того оказались другие планы», – сообщает журналист Михаил Зислис.

«Динамо» проиграло «Трактору» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4, пропустив 17 шайб за 4 матча.