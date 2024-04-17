Билялов, Бердин, Гуска и Рыбар вошли в шорт-лист «Динамо». В приоритете – поиск нового тренера вратарей (Михаил Зислис)
Тимур Билялов, Адам Гуска и Патрик Рыбар попали в сферу интересов «Динамо» .
Клуб заинтересован в подписании контракта с новым голкипером.
В сферу интересов «Динамо» попали Тимур Билялов («Ак Барс»), Адам Гуска («Торпедо»), Михаил Бердин («Сочи»), и Патрик Рыбар («Спартак»).
«Приоритет – выбор нового тренера по вратарям. Его мнение тоже надо учитывать. В этом направлении работа продолжается.
Какое-то время динамовский менеджмент смотрел в сторону освобожденного из ЦСКА Сергея Наумова, но у того оказались другие планы», – сообщает журналист Михаил Зислис.
«Динамо» проиграло «Трактору» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4, пропустив 17 шайб за 4 матча.