Михаил Бердин: «Отбить 1616 бросков – хорошо, но играть и побеждать в плей-офф – намного лучше. Неприятно завершать сезон в феврале»

Теги рейтинги КХЛ Кубок Гагарина Сочи Михаил Бердин Хоккей

Михаил Бердин поделился мнением об игре «Сочи» и о вратарях в Кубке Гагарина.

В регулярном чемпионате 26-летний голкипер сделал 1616 сэйвов и занял первое место среди всех вратарей в этой категории. Второе место у Антона Красоткина («Сибирь», 1379 отраженных бросков), третий – Владислав Подъяпольский («Лада», 1348 сэйвов).

– «Сочи» завершил сезон месяц назад, но ваш рекорд Лиги – 1616 отраженных бросков за чемпионат – вряд ли кто-то из коллег побьет, даже с учетом плей-офф!

– Это вопрос к статистикам, в этом плей-офф немало матчей, где вратари выручают и делают много спасений.

Вообще, нынешний розыгрыш Кубка Гагарина для меня – самый большой раздражитель. Очень неприятно завершать сезон в феврале и смотреть за игрой по телевизору. Поэтому провести в регулярке 50 матчей, отбить 1616 бросков, получить такой профессиональный опыт – это хорошо, но играть и побеждать в плей-офф – намного лучше.

– За кем из коллег в плей-офф-2024 наблюдаете с максимальным интересом?

– За всеми. В КХЛ отличные голкиперы, у каждого свой стиль, есть что изучить и взять на вооружение. Но кого-то выделять или, наоборот, критиковать – смысла не вижу. Зачем отнимать хлеб у экспертов? – сказал Михаил Бердин.

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