ФХР: «У Плешкова рекордная сухая серия в дебютных матчах за сборную России – 180 минут. У Набокова было 128»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Евгений Набоков Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ рекорды Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Артемий Плешков установил рекорд сборной России.

Вратарь сборной «России 25» провел три матча на ноль подряд в рамках майского турне – в Астане со сборными Казахстана (1:0) и Беларуси (6:0) и в Омске с белорусами (4:0).

Главный тренер команды Роман Ротенберг заявил, что цель для 21-летнего голкипера СКА – побить рекорд СССР Владислава Третьяка – четыре подряд матча без пропущенных шайб.

«Вратарь Артемий Плешков установил абсолютный рекорд продолжительности сухой серии в дебютных матчах за сборную России! В ходе Лига Ставок Большого тура Сборной он отыграл на ноль три матча подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Набокову – дебютировав за сборную на Олимпийских играх в Турине, голкипер выдал два сухих матча, а в третьем пропустил на 8-й минуте. Его «сухая» серия составила 128 минут.

Сухая серия Плешкова насчитывает уже 180 минут – и продолжается!» – сказано в заявлении ФХР.

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10 комментариев
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Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Набокову – дебютировав за сборную на Олимпийских играх в Турине, голкипер выдал два сухих матча, а в третьем пропустил на 8-й минуте. Его «сухая» серия составила 128 минут.
И как это можно сравнивать с товарищескими матчами?)
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Да кстати момент. Почему результаты непойми с приставкой 25 чего сравнивают с результатами "Сборной России"? Это же по сути не главная команда страны по хоккею, а некая игрушка хоть и для великого, нет даже величайшего, СИСТЕМНОГО тренера современности, через которую он прогоняет игроков чтобы посмотреть насколько они совместимы с СИСТЕМОЙ и стоит ли оказывать им невероятную честь через приглашение в СКА в качестве воспитанников.....
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Если играть со сборными Юго-восточной Азии, к примеру, то можно вообще рекорд на века установить!
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Сразу чувствуется питерская школа и рука Маэстро воспитавшие это молодое дарование! Вот чего чего но не отнять у СКА выдающихся воспитанников))
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На наших глазах творится история! Спасибо турне!
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Надо было 15 матчей с Монголией и Китаем сыграть, там бы вообще в книгу рекордов Гиннесса попал :)
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Ну и рекордсмены...про это стыдно даже вслух упоминать,а эти из всех утюгов вещают про "достижения" этой сбродной непонятно откуда всплывшей...позорище то какое🤦
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Побьёт Плешков рекорд Третьяка, что дальше? Вещь в себе. Здесь прослеживается ущербность Ротенберга. Ему важнее рекорды, а не хоккей как таковой. Поэтому и качает свою телегу на все лады.
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Так можно с Киргизами сыграть или Таджиками, и вообще никто рекорд не переплюнет
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