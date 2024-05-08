ФХР: «У Плешкова рекордная сухая серия в дебютных матчах за сборную России – 180 минут. У Набокова было 128»

Артемий Плешков установил рекорд сборной России.

Вратарь сборной «России 25» провел три матча на ноль подряд в рамках майского турне – в Астане со сборными (1:0) и (6:0) и в Омске с белорусами (4:0).

Главный тренер команды Роман Ротенберг заявил, что цель для 21-летнего голкипера – побить рекорд СССР Владислава Третьяка – четыре подряд матча без пропущенных шайб.

«Вратарь Артемий Плешков установил абсолютный рекорд продолжительности сухой серии в дебютных матчах за сборную России! В ходе Лига Ставок Большого тура Сборной он отыграл на ноль три матча подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Набокову – дебютировав за сборную на Олимпийских играх в Турине, голкипер выдал два сухих матча, а в третьем пропустил на 8-й минуте. Его «сухая» серия составила 128 минут.

Сухая серия Плешкова насчитывает уже 180 минут – и продолжается!» – сказано в заявлении .