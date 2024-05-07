Плешков про три шатаута подряд: «Были такие этапы, когда тоже начинали обо мне много говорить. Сделал некоторые выводы»
Артемий Плешков ответил на вопрос о возможности побить рекорд Владислава Третьяка.
Вратарь сборной «России 25» провел три матча на ноль подряд – в игре с Казахстаном и в двух матчах против Беларуси.
В случае четвертого сухаря подряд Плешков может повторить рекорд Владислава Третьяка.
«Если я думать не буду об этом, не буду зацикливаться на таких вещах, то мне будет проще играть.
Конечно, будет здорово, если получится побить такой рекорд. Главное – выигрывать.
У меня уже было такое [испытание «медными трубами»]. Были такие этапы в начале сезона, когда тоже начинали обо мне много говорить.
Сделал некоторые выводы. Мне подсказывали много кто: тренеры, родные», – сказал Артемий Плешков.