Плешков про три шатаута подряд: «Были такие этапы, когда тоже начинали обо мне много говорить. Сделал некоторые выводы»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ ТАСС Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Артемий Плешков ответил на вопрос о возможности побить рекорд Владислава Третьяка.

Вратарь сборной «России 25» провел три матча на ноль подряд – в игре с Казахстаном и в двух матчах против Беларуси.

В случае четвертого сухаря подряд Плешков может повторить рекорд Владислава Третьяка.

«Если я думать не буду об этом, не буду зацикливаться на таких вещах, то мне будет проще играть.

Конечно, будет здорово, если получится побить такой рекорд. Главное – выигрывать.

У меня уже было такое [испытание «медными трубами»]. Были такие этапы в начале сезона, когда тоже начинали обо мне много говорить.

Сделал некоторые выводы. Мне подсказывали много кто: тренеры, родные», – сказал Артемий Плешков.

1 комментарий
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Думаю, что в НХЛ скоро окажется; игнорировать его аномальные цифры - преступление
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