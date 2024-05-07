Владислав Третьяк: «Плешков – уникальный голкипер. Россия продолжает готовить талантливые кадры, наша школа вратарей является одной из лучших в мире, если не лучшей»
Владислав Третьяк назвал Артемия Плешкова уникальным вратарем.
В понедельник сборная «России 25» обыграла команду Беларуси в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.
Вратарь Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд.
«Артемий – уникальный вратарь. Его игра впечатляет. По стилю игры Плешкова сложно сравнить с другими звездными российскими вратарями, что искренне радует. Это очередной показатель того, что Россия продолжает готовить талантливые кадры, что наша тренерская школа вратарей является одной из лучших в мире, если не лучшей.
В Национальной хоккейной лиге главные звезды среди вратарей – русские. В Континентальной хоккейной лиге по ходу сезона сразу несколько молодых вратарей вышли на новый уровень, став настоящими звездами и творцами больших побед своих команд.
Плешков – еще одна наша восходящая звезда. Желаю ему удачи в его карьере, для него все только начинается», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Ротенберг о 3 шатаутах Плешкова: «Задача – превзойти достижение СССР. «Друзья», которые нас никуда не пускают, смотрят наши матчи. Мы должны делом доказать, что достойны играть на ЧМ и ОИ»
С Днём Радио всех!!!
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