Владислав Третьяк: «Плешков – уникальный голкипер. Россия продолжает готовить талантливые кадры, наша школа вратарей является одной из лучших в мире, если не лучшей»

Владислав Третьяк назвал Артемия Плешкова уникальным вратарем.

В понедельник сборная «России 25» обыграла команду Беларуси в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.

Вратарь Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд.

«Артемий – уникальный вратарь. Его игра впечатляет. По стилю игры Плешкова сложно сравнить с другими звездными российскими вратарями, что искренне радует. Это очередной показатель того, что Россия продолжает готовить талантливые кадры, что наша тренерская школа вратарей является одной из лучших в мире, если не лучшей.

В Национальной хоккейной лиге главные звезды среди вратарей – русские. В Континентальной хоккейной лиге по ходу сезона сразу несколько молодых вратарей вышли на новый уровень, став настоящими звездами и творцами больших побед своих команд.

Плешков – еще одна наша восходящая звезда. Желаю ему удачи в его карьере, для него все только начинается», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Ротенберг о 3 шатаутах Плешкова: «Задача – превзойти достижение СССР. «Друзья», которые нас никуда не пускают, смотрят наши матчи. Мы должны делом доказать, что достойны играть на ЧМ и ОИ»