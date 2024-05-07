Плешков о желании побить рекорд Третьяка: «Главное – побеждать, стараюсь не зацикливаться. Парни играют с головой, спасибо им за помощь»
Артемий Плешков высказался о возможности побить рекорд Владислава Третьяка.
Вчера команда Романа Ротенберга одержала победу над сборной Беларуси со счетом 4:0. 21-летний вратарь проводил третий матч в составе «России 25» и одержал третью сухую победу.
После игры главный тренер заявил, что целью стоит побить рекорд Владислава Третьяка – четыре подряд матча без пропущенных шайб.
«Если я не буду думать об этом, будет гораздо проще. Стараюсь не зацикливаться на таких вещах. Главное – побеждать.
Ребята старались мне помогать, я видел практически все броски. Парни играют умно, с головой, спасибо им за помощь. Рад, что смог установить достижение, но это не главное.
Конечно, я не ожидал, что буду играть все три матча: после сборов в Новогорске мне только сказали, что начну серию. Потом дали две игры.
С перелетами тяжело восстанавливаться, но стараюсь справляться», – сказал вратарь «России 25» и СКА Артемий Плешков.