Пашков о Плешкове: «Нужно делать поправку на уровень матчей с Казахстаном и Беларусью, но Артемий показывает мастерство. Не знаем, насколько он готов к конкуренции с Серебряковым»

Александр Пашков оценил игру Артемия Плешкова.

Голкипер сборной «России 25» провел три матча подряд на ноль.

«Понятно, что нужно делать поправку на уровень и статус матчей с Казахстаном и Беларусью, которые все-таки являются товарищескими.

Все-таки оба соперника играют не в оптимальных составах, а у казахов в большей степени подготовительный этап к чемпионату мира.

Но все равно степень напряжения в таких встречах такая, что просто так Плешков не мог отыграть их на ноль.

Это, безусловно, показывает его талант и мастерство.

Парень молодой и имеет хорошие перспективы, но главное покажет следующий клубный сезон, где ему нужна будет практика, однако мы пока не знаем, насколько он готов к постоянной конкуренции с Серебряковым», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.