Пашков о Плешкове: «Нужно делать поправку на уровень матчей с Казахстаном и Беларусью, но Артемий показывает мастерство. Не знаем, насколько он готов к конкуренции с Серебряковым»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Александр Пашков Никита Серебряков Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Александр Пашков оценил игру Артемия Плешкова.

Голкипер сборной «России 25» провел три матча подряд на ноль.

«Понятно, что нужно делать поправку на уровень и статус матчей с Казахстаном и Беларусью, которые все-таки являются товарищескими.

Все-таки оба соперника играют не в оптимальных составах, а у казахов в большей степени подготовительный этап к чемпионату мира.

Но все равно степень напряжения в таких встречах такая, что просто так Плешков не мог отыграть их на ноль.

Это, безусловно, показывает его талант и мастерство.

Парень молодой и имеет хорошие перспективы, но главное покажет следующий клубный сезон, где ему нужна будет практика, однако мы пока не знаем, насколько он готов к постоянной конкуренции с Серебряковым», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

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