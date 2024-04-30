Медведев допустил, что СКА может отпустить Мичкова: «Поговорим с «Филадельфией» – понимание есть. Чтобы масочнику ехать в НХЛ… Сколько случаев, когда парень не заиграл!»
СКА рассматривает вариант перехода Матвея Мичкова в «Филадельфию».
Об этом рассказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Матвей Мичков вернулся в СКА после аренды в «Сочи». Форвард выбран клубом НХЛ под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023.
– Смена на Санкт‑Петербург или Филадельфию? Вот «Авангард» в такой же ситуации отпустил Ивана Мирошниченко.
– В отличие от ситуации с Иваном Федотовым, мы в контакте с «Филадельфией».
Руководство «Флайерз» даже не скрывает своего желания, чтобы Матвей к ним приехал и попробовал свои силы в НХЛ.
Но если ехать раньше, то нужно иметь положение в контракте, что в том случае, если у «Филадельфии» возникнет искушение отправить его в АХЛ, он будет иметь право вернуться.
Но пока об этом рано говорить, потому что юридически Мичков под контрактом со СКА.
И в «Филадельфии» нам отправили свои заверения, что они не пойдут ни на какие нарушения договорных прав.
– Такой пункт есть у Николая Коваленко, что он до конца декабря может вернуться в КХЛ, если ему не дадут шанс в «Колорадо».
– Это довольно частый ход, и ничего в этом страшного нет. Но все‑таки, чтобы масочнику ехать в НХЛ… Можно попробовать, конечно.
Но сколько было случаев, когда парень не заиграл! Таких фамилий можно набрать больше десятка. Они уехали рано и не смогли раскрыться. А когда вернулись в Россию, то не заиграли и дома.
Мы понимаем, что Матвей – большой талант. Это даже обсуждать нечего. Я думаю, мы поговорим обо всех вариантах, прежде всего, с ним самим.
И поговорим также с руководителями «Филадельфии», с которыми у нас очень хорошие отношения.
Понимание есть, и вы запаситесь терпением. Я думаю, что решение по Мичкову будет не позднее конца июня, – сказал Медведев.
Там и игрового времени будет больше, и вообще в последнее время в Филадельфии научились работать с молодыми новичками.
– В отличие от ситуации с Иваном Федотовым, мы в контакте с «Филадельфией».
Думайте сами...решайте сами...
Анализ результатов работы "системы" СКА он не проводил?