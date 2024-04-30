Медведев допустил, что СКА может отпустить Мичкова: «Поговорим с «Филадельфией» – понимание есть. Чтобы масочнику ехать в НХЛ… Сколько случаев, когда парень не заиграл!»

СКА рассматривает вариант перехода Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Об этом рассказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

вернулся в СКА после аренды в «Сочи». Форвард выбран клубом НХЛ под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023.

– Смена на Санкт‑Петербург или Филадельфию? Вот «Авангард» в такой же ситуации отпустил Ивана Мирошниченко.

– В отличие от ситуации с Иваном Федотовым, мы в контакте с «Филадельфией».

Руководство «Флайерз» даже не скрывает своего желания, чтобы Матвей к ним приехал и попробовал свои силы в НХЛ.

Но если ехать раньше, то нужно иметь положение в контракте, что в том случае, если у «Филадельфии» возникнет искушение отправить его в АХЛ, он будет иметь право вернуться.

Но пока об этом рано говорить, потому что юридически Мичков под контрактом со СКА.

И в «Филадельфии» нам отправили свои заверения, что они не пойдут ни на какие нарушения договорных прав.

– Такой пункт есть у Николая Коваленко, что он до конца декабря может вернуться в , если ему не дадут шанс в «Колорадо».

– Это довольно частый ход, и ничего в этом страшного нет. Но все‑таки, чтобы масочнику ехать в … Можно попробовать, конечно.

Но сколько было случаев, когда парень не заиграл! Таких фамилий можно набрать больше десятка. Они уехали рано и не смогли раскрыться. А когда вернулись в Россию, то не заиграли и дома.

Мы понимаем, что Матвей – большой талант. Это даже обсуждать нечего. Я думаю, мы поговорим обо всех вариантах, прежде всего, с ним самим.

И поговорим также с руководителями «Филадельфии», с которыми у нас очень хорошие отношения.

Понимание есть, и вы запаситесь терпением. Я думаю, что решение по Мичкову будет не позднее конца июня, – сказал Медведев.