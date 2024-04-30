Медведев допустил, что СКА может отпустить Мичкова: «Поговорим с «Филадельфией» – понимание есть. Чтобы масочнику ехать в НХЛ… Сколько случаев, когда парень не заиграл!»

Теги СКА Филадельфия НХЛ Александр Медведев КХЛ Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

СКА рассматривает вариант перехода Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Об этом рассказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Матвей Мичков вернулся в СКА после аренды в «Сочи». Форвард выбран клубом НХЛ под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023.

– Смена на Санкт‑Петербург или Филадельфию? Вот «Авангард» в такой же ситуации отпустил Ивана Мирошниченко.

– В отличие от ситуации с Иваном Федотовым, мы в контакте с «Филадельфией».

Руководство «Флайерз» даже не скрывает своего желания, чтобы Матвей к ним приехал и попробовал свои силы в НХЛ.

Но если ехать раньше, то нужно иметь положение в контракте, что в том случае, если у «Филадельфии» возникнет искушение отправить его в АХЛ, он будет иметь право вернуться.

Но пока об этом рано говорить, потому что юридически Мичков под контрактом со СКА.

И в «Филадельфии» нам отправили свои заверения, что они не пойдут ни на какие нарушения договорных прав.

– Такой пункт есть у Николая Коваленко, что он до конца декабря может вернуться в КХЛ, если ему не дадут шанс в «Колорадо».

– Это довольно частый ход, и ничего в этом страшного нет. Но все‑таки, чтобы масочнику ехать в НХЛ… Можно попробовать, конечно.

Но сколько было случаев, когда парень не заиграл! Таких фамилий можно набрать больше десятка. Они уехали рано и не смогли раскрыться. А когда вернулись в Россию, то не заиграли и дома.

Мы понимаем, что Матвей – большой талант. Это даже обсуждать нечего. Я думаю, мы поговорим обо всех вариантах, прежде всего, с ним самим.

И поговорим также с руководителями «Филадельфии», с которыми у нас очень хорошие отношения.

Понимание есть, и вы запаситесь терпением. Я думаю, что решение по Мичкову будет не позднее конца июня, – сказал Медведев.

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да ему в Филадельфии дадут больше игрового времени, чем в СКА. О чем речь вообще
+46
-2
+44
Лёд тронулся,очень надеюсь на это.Свободу Анджеле Дэвис(Матвею)!!!)))
+26
-4
+22
Зато за СКА этот масочник прекрасно играет и развивается уже 3 года
+22
-3
+19
Ему уже 19 лет, в этом году 20. До пенсии будет масочником?
+15
-2
+13
Ответ Дмитрий Якушевич
Да ему в Филадельфии дадут больше игрового времени, чем в СКА. О чем речь вообще
В Филадельфии нет системы)
+5
-2
+3
Вот только есть пример Кучерова, которому не дали шанса в кхл, и чем это закончилось?
+3
0
+3
При наличии возможности - Мичкову надо ехать в Филадельфию.
Там и игрового времени будет больше, и вообще в последнее время в Филадельфии научились работать с молодыми новичками.
+2
0
+2
Не упустил возможности подколоть ЦСКА
+1
0
+1
Ему тренер нужен, а кто такой йозе Марино ?
+1
0
+1
Ответ Vladislav Chechenev
Вот только есть пример Кучерова, которому не дали шанса в кхл, и чем это закончилось?
На одного Кучерова сотни (если даже не тысячи) тех, кто так и остался строчкой в протоколах молодёжки. Я вот Кицына вспоминаю. Голевая машина была, рано за океан рванул и усё, потух протух. Якупов в лигах СА перед драфтом рекорды бил, и тоже стал посредственностью. У каждого хоккеиста есть потенциал, но не надо всю вину скидывать на тренеров/КХЛ/НХЛ/шаманов и плохую погоду.
0
0
0
Наши рукойводители прям хотят чтобы игроки не заиграли в НХЛ. Зависть, жадность, что это?
0
0
0
Он вообще в курсе , что в НХЛ нет масочников априори? Правила там такие
0
0
0
Какому масочнику, ему 19 лет, але?
0
0
0
– Смена на Санкт‑Петербург или Филадельфию? Вот «Авангард» в такой же ситуации отпустил Ивана Мирошниченко.

– В отличие от ситуации с Иваном Федотовым, мы в контакте с «Филадельфией».

Думайте сами...решайте сами...
0
0
0
Медведев только загубленных в НХЛ считает?
Анализ результатов работы "системы" СКА он не проводил?
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Не для того Рома его на длинный контракт подсадил, чтобы посто так в Филадельфию отпустить.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий