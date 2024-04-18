СКА вновь перенес заседание совета директоров – на 28 апреля: «Можно подробно обсудить итоги сезона всей клубной системы»

СКА объявил о переносе заседания совета директоров.

Ранее сообщалось, что совет директоров пойдет 6 апреля, а потом было объявлено о переносе заседания с 6 на 20 апреля.

«Хоккейный сезон в Петербурге продолжается – самые ответственные, напряженные и интересные матчи впереди.

Сейчас мы всем клубом, всем городом болеем за нашу молодежную команду СКА-1946. Парни уже начали финальную серию против «Локо», а на выходных сыграют и домашние игры раунда за в Ледовом дворце.

В связи с этим было принято решение перенести совет директоров клуба на 28 апреля – в этот день можно будет подробно обсудить итоги сезона для всей клубной системы.

Однако хоккейный праздник для болельщиков 20 апреля пройдет, как запланировано – вся команда с нетерпением ждет встречи в Ледовом!

Подготовлена обширная спортивно-развлекательная программа, которая, уверен, придется по душе каждому.

Ждем всех и на играх 21 и 23 апреля – парням в решающих играх как никогда нужна поддержка. Только вперед, наш СКА!», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.