СКА вновь перенес заседание совета директоров – на 28 апреля: «Можно подробно обсудить итоги сезона всей клубной системы»
СКА объявил о переносе заседания совета директоров.
Ранее сообщалось, что совет директоров пойдет 6 апреля, а потом было объявлено о переносе заседания с 6 на 20 апреля.
«Хоккейный сезон в Петербурге продолжается – самые ответственные, напряженные и интересные матчи впереди.
Сейчас мы всем клубом, всем городом болеем за нашу молодежную команду СКА-1946. Парни уже начали финальную серию против «Локо», а на выходных сыграют и домашние игры раунда за Кубок Харламова в Ледовом дворце.
В связи с этим было принято решение перенести совет директоров клуба на 28 апреля – в этот день можно будет подробно обсудить итоги сезона для всей клубной системы.
Однако хоккейный праздник для болельщиков 20 апреля пройдет, как запланировано – вся команда с нетерпением ждет встречи в Ледовом!
Подготовлена обширная спортивно-развлекательная программа, которая, уверен, придется по душе каждому.
Ждем всех и на играх СКА-1946 21 и 23 апреля – парням в решающих играх как никогда нужна поддержка. Только вперед, наш СКА!», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
что мы, не люди что-ли?
Охота лицезреть новые "рекорды" под чутким управлением этого околохоккейного "вундеркинда"