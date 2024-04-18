СКА вновь перенес заседание совета директоров – на 28 апреля: «Можно подробно обсудить итоги сезона всей клубной системы»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ МХЛ СКА-1946 Кубок Харламова Хоккей

СКА объявил о переносе заседания совета директоров.

Ранее сообщалось, что совет директоров пойдет 6 апреля, а потом было объявлено о переносе заседания с 6 на 20 апреля.

«Хоккейный сезон в Петербурге продолжается – самые ответственные, напряженные и интересные матчи впереди.

Сейчас мы всем клубом, всем городом болеем за нашу молодежную команду СКА-1946. Парни уже начали финальную серию против «Локо», а на выходных сыграют и домашние игры раунда за Кубок Харламова в Ледовом дворце.

В связи с этим было принято решение перенести совет директоров клуба на 28 апреля – в этот день можно будет подробно обсудить итоги сезона для всей клубной системы.

Однако хоккейный праздник для болельщиков 20 апреля пройдет, как запланировано – вся команда с нетерпением ждет встречи в Ледовом!

Подготовлена обширная спортивно-развлекательная программа, которая, уверен, придется по душе каждому.

Ждем всех и на играх СКА-1946 21 и 23 апреля – парням в решающих играх как никогда нужна поддержка. Только вперед, наш СКА!», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

23 комментария
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Йозе долой!!!! Кто согласен??
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Вот это интрига...Уволит ли Ротенберг Ротенберга? 3 недели уже решить не может
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Ответ ИглесиасХулио
Йозе долой!!!! Кто согласен??
Пущай остается,
что мы, не люди что-ли?
Охота лицезреть новые "рекорды" под чутким управлением этого околохоккейного "вундеркинда"
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В нормальном мире, всех этих прохиндеев, сидящих на бабле с бюджетом, уже давно бы разогнали. И это минимум.
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Да там весь совет состоит из Медведева и Ротенберга.
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Кому вообще это интересно какого-то середняка мусолить,тут финал идет вовсю , играют клубы топы у которых система есть и дает плоды , а не пустой треп и жалобы одни как у некоего клуба
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А что праздновать то будут?
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Рома-трэнэр мыло не заготовил.
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Неужели уволят?
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надо ещё писем, интервью и всякой шляпы набурогозить, хотя и сейчас достаточно, все и так забыли что у вас ещё и заседания есть какие-то, перенеситесь сами лучше, куда-нибудь, в созвездие Альдебарана.
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Даже председателя фамилию не назвали, чтобы не знали кто веселит..
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Итог нет побед у всех команд системыСКА.
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Больше не чем напомнить в новостной о себе , так хоть этим заседанием совета - назначали бы дату через каждую пару дней, а за тем отменяли !
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Горячая новость: уволили гт СКА и назначили на пост лучшего тренера мира, за него боролись все клубы вселенной. Он он сделал лучший выбор в своей тренерской карьере. И это Роман Борисович. Поздравляю СКА
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система на месте, это главное
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Нужно на сентябрь перенести.
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Ответ Bartez1986
Вот это интрига...Уволит ли Ротенберг Ротенберга? 3 недели уже решить не может
Какая интрига? Ещё недели две назад сказали, что ГТ продолжит работать.
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Ответ sd4fmwrvz8
Кому вообще это интересно какого-то середняка мусолить,тут финал идет вовсю , играют клубы топы у которых система есть и дает плоды , а не пустой треп и жалобы одни как у некоего клуба
Ты перепутал, Петя! Середняк второй год поз0орненько вылетает в первом раунде в ПО от низшего посева! Имя ему слабоват)
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Ответ srgh
Да там весь совет состоит из Медведева и Ротенберга.
правильнее будет сказать из Ротенберга и Йозе Марино
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Ответ вован63
А что праздновать то будут?
величие Ромки мажора
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Ответ вован63
А что праздновать то будут?
В Ледовом каждая игра как праздник. ЦСКА о таком только мечтать)
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Ответ Pupkin
Неужели уволят?
Продлевали контракт на 5 лет чтобы уволить?)
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Ответ Андрей Щербина
Горячая новость: уволили гт СКА и назначили на пост лучшего тренера мира, за него боролись все клубы вселенной. Он он сделал лучший выбор в своей тренерской карьере. И это Роман Борисович. Поздравляю СКА
Ну такая себе попытка пошутить получилась.
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