Медведев о «СКА-Арене»: «Не хочу сваливать неудачу в Кубке Гагарина на переезд. Будет ли СКА там играть – предмет переговоров с владельцами арены»

Александр Медведев усомнился, что СКА будет в дальнейшем играть на новой арене.

По ходу прошедшего сезона команда из Санкт-Петербурга переехала из «Ледового дворца» на «СКА-Арену». Клуб установил несколько рекордов посещаемости на новом стадионе.

СКА уступил «Автомобилисту» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4.

– Рассматривается ли вариант проведения матчей МХЛ в «Ледовом дворце» на постоянной основе?

– Это зависит и от календаря, и от того, будет ли СКА играть на «СКА-Арене». Это сейчас является предметом переговоров с владельцами арены.

Не хотелось бы сваливать неудачу в Кубке Гагарина на переезд, хотя переезжать посреди сезона не принято. Тем не менее мы сделали все, чтобы переехать, и тут надо пенять на себя. По будущему будут вестись переговоры.

– А какие проблемы в переговорах со «СКА-Ареной»?

– Это коммерческий секрет, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.