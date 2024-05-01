Медведев о «СКА-Арене»: «Не хочу сваливать неудачу в Кубке Гагарина на переезд. Будет ли СКА там играть – предмет переговоров с владельцами арены»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Ледовый дворец (Санкт-Петербург) календарь Чемпионат.com СКА-Арена Хоккей

Александр Медведев усомнился, что СКА будет в дальнейшем играть на новой арене.

По ходу прошедшего сезона команда из Санкт-Петербурга переехала из «Ледового дворца» на «СКА-Арену». Клуб установил несколько рекордов посещаемости на новом стадионе. 

СКА уступил «Автомобилисту» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4.

– Рассматривается ли вариант проведения матчей МХЛ в «Ледовом дворце» на постоянной основе?

– Это зависит и от календаря, и от того, будет ли СКА играть на «СКА-Арене». Это сейчас является предметом переговоров с владельцами арены.

Не хотелось бы сваливать неудачу в Кубке Гагарина на переезд, хотя переезжать посреди сезона не принято. Тем не менее мы сделали все, чтобы переехать, и тут надо пенять на себя. По будущему будут вестись переговоры.

– А какие проблемы в переговорах со «СКА-Ареной»?

– Это коммерческий секрет, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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20 комментариев
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То есть они мало того, что за деньги налогоплательщиков построили себе этот сарай многомиллиардный, теперь ещё и играть там думают или нет? Ахаха, мдаааа, берега они давно потеряли, но тут по ходу и горизонта уже не видно
+29
-2
+27
Ответ shickana
А для чего тогда ее строили? Деньги попилить?
Чтобы рекорд поставить, теперь сносить можно
+15
0
+15
А для чего тогда ее строили? Деньги попилить?
+16
-1
+15
Вопрос конечно интересный.Само название арены и предмет переговоров.Зачем тогда строили?Хотя по мне,так лучше в Ледовом,так как живу в 10 минутах от него
+8
0
+8
Ответ Вадим Абдуллин
Чтобы рекорд поставить, теперь сносить можно
Считаю, правильное решение.
+6
0
+6
Так конечно арена виновата, кто же ещё?, Надо ведь крайнего найти. Не Рома же виноват.
+4
0
+4
С этой ареной не задалось. Нужно построить новую!
+4
0
+4
Процитирую Сухорукова в Брате-2 , "вот уроды"
+5
-2
+3
А для чего тогда за деньги налогоплательщиков построили гигантский дворец если не для игры СКА ?
Совсем крыша у руководства СКА поехала.
+2
0
+2
Ответ Duncan MacLeod
Так конечно арена виновата, кто же ещё?, Надо ведь крайнего найти. Не Рома же виноват.
А как же рекорды посещаемости, лёд с Северного полюса? Ротен же слюной захлебывался? Язык ему укоротить, отправить в Финляндию или Израиль и всё будет хорошо на любой арене.
+2
0
+2
Построили огромную арену, установили мировые рекорды посещаемости, проиграли ПО, а теперь начались коммерческие секреты. Для чего строили тогда? Ярмарку там откроете?
+2
0
+2
А чё делать-то будут? Новый строить?
+4
-2
+2
Пока у руля РР, не всё ли равно где проигрывать?
+1
0
+1
Ответ Melnikov1968
Построили огромную арену, установили мировые рекорды посещаемости, проиграли ПО, а теперь начались коммерческие секреты. Для чего строили тогда? Ярмарку там откроете?
Там будет играть какой-нибудь индийский клуб или из Зимбабве
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А для чего тогда за деньги налогоплательщиков построили гигантский дворец если не для игры СКА ? Совсем крыша у руководства СКА поехала.
Подозреваю, что главный мотив строительства был - это ЧМ. Если бы не ЧМ, то СКА так бы и играл в своём старом дворце
+1
0
+1
А для чего сие строение использоваться тогда будет? Концертов шамана?
+2
-2
0
Ответ Юрий Плотников
А чё делать-то будут? Новый строить?
На 30000.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
На 30000.
На 3000000
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0
Ответ Юрий Плотников
На 3000000
Чтобы весь Питер приходил на игры.
0
0
0
Ответ Sergey Smolensky
Подозреваю, что главный мотив строительства был - это ЧМ. Если бы не ЧМ, то СКА так бы и играл в своём старом дворце
Но сейчас то все уже построено и никому кроме СКА ( основа+молодежка) он по сути не нужен.
Даже если пару раз в год там будут ледовые шоу и этапы первенства России - это очень мало.
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