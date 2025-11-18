Шведский форвард «Адмирала» Тимашов: «Смотрю Comedy Club – мне очень нравится. С детства разговаривал на русском – в Калуге учился писать и читать»

Шведский форвард «Адмирала» Дмитрий Тимашов: смотрю Comedy Club – мне нравится.

29-летний шведский нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов заявил, что смотрит Comedy Club на русском языке.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Люблю природу, рыбачить. Был на берегу океана во Владивостоке, но еще не рыбачил.

– В Швеции есть красивые места для рыбалки? Озера?

– Прежде всего на море рыбачим.

– Часто путешествуете? Какие места выбираете для поездок?

– Обычно в сезоне куда поедешь с командой – туда и путешествуешь, новый город, новые впечатления. Свободного времени вне сезона не так много. Но если удается, с семьей летом стараемся куда-нибудь вместе поехать, поскольку весь сезон я без них.

Куда-нибудь поближе по перелетам смотрим. Компенсировать то время, когда я их не видел – для меня это очень важно. А так тренируюсь, готовлюсь к следующему сезону.

– По ходу сезона что читаете, смотрите?

– Обычно Netflix, сериалы, фильмы. Смотришь во время перелетов.

– На каком языке потребляете контент?

– Чаще всего на английском. А на русском смотрю Comedy Club, мне очень нравится.

– То есть, в принципе, русским владеете свободно?

– Конечно, с детства на русском разговаривал, в Калуге приходилось учиться писать, читать на русском, – сказал Тимашов.

