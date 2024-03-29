Плющев о Федотове: «Сколько было вылито на него негатива. И с НХЛ, и с ИИХФ поругались. А он получился заложником ситуации»

Владимир Плющев прокомментировал уход Ивана Федотова из ЦСКА.

Ранее ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем , сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Надо просто разобраться, чья это инициатива: клуба или самого Федотова? Если самого Федотова, то его можно понять, мало того, что сезон не задался, потому что в клубе сейчас большие перемены.

А если это решение со стороны клуба, то ситуация совершенно непонятна, о чем руководители думали? Сколько было вылито на него негатива, и с , и с поругались, и клуб действует сейчас в полной мере, поэтому здесь надо понять, чья эта инициатива

ИИХФ выставила свои претензии и сказала, что он не должен [играть] какое-то количество времени. Клуб на это дело не пошел, хотя, в принципе, это можно было бы и сделать, ничего страшного бы не было.

В гладком календаре ЦСКА все равно решили бы вопрос с выходом в плей-офф, а к нему он бы успокоился и подготовился бы лучше. Он получился заложником ситуации», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.