Михайлов о Федотове: «Насильно мил не будешь, он хотел играть в НХЛ. Если он уедет – развитие российского хоккея не остановится»

Борис Михайлов высказался об уходе Ивана Федотова из ЦСКА.

Ранее ЦСКА принял решение о расторжении контракта с голкипером с сохранением спортивных прав.

«Как я понимаю, он год мог отыграть в ЦСКА, а потом сделать выбор. Но конкретно скажет только президент. Если руководство ЦСКА решило расторгнуть контракт, значит так и будет.

продолжит карьеру в ? Он хотел там играть. Насильно мил не будешь. Надо смотреть проще на такие вещи. Если он уедет – развитие российского хоккея не остановится», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.