Михайлов о Федотове: «Насильно мил не будешь, он хотел играть в НХЛ. Если он уедет – развитие российского хоккея не остановится»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Борис Михайлов высказался об уходе Ивана Федотова из ЦСКА.

Ранее ЦСКА принял решение о расторжении контракта с голкипером с сохранением спортивных прав.

«Как я понимаю, он год мог отыграть в ЦСКА, а потом сделать выбор. Но конкретно скажет только президент. Если руководство ЦСКА решило расторгнуть контракт, значит так и будет.

Федотов продолжит карьеру в НХЛ? Он хотел там играть. Насильно мил не будешь. Надо смотреть проще на такие вещи. Если он уедет – развитие российского хоккея не остановится», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

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18 комментариев
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Насильно мил не будешь? Это что, признание что всё таки вы намеренно пацану карьеру попортили, проучить решили?
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Поступить по свински, а потом мужика ещё крайним делать, так люди которые себя уважают не поступают.
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Во дела. Вы ж недавно кричали, что это катастрофа вселенского масштаба. И парня в армию запихнули
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Чего ж два года назад так не рассуждали?
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+6
Сломали человеку карьеру..
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ну жарит....засрали челу год
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сначала все нервы парню вытравили, а потом отпустили на все четыре стороны....
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Сказал то, что всем с мозгами было понятно с самого начала.
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ЦСКА - много неприличных слов.
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вы че несете(((
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Хм, какая мудрая мысль пришла в голову Михайлову, жаль, что на два года позже, чем должна была.
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Ответ mitos
Комментарий скрыт
А он на сво был?! Нет, значит ещё должен Родине! Ещё и в не дружественную страну убежал. Чувствую будет инагент как Зэдэроф
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Ответ Дмитрий Виноградов
Сломали человеку карьеру..
Реанимировали )
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