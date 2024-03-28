Михайлов о Федотове: «Насильно мил не будешь, он хотел играть в НХЛ. Если он уедет – развитие российского хоккея не остановится»
Борис Михайлов высказался об уходе Ивана Федотова из ЦСКА.
Ранее ЦСКА принял решение о расторжении контракта с голкипером с сохранением спортивных прав.
«Как я понимаю, он год мог отыграть в ЦСКА, а потом сделать выбор. Но конкретно скажет только президент. Если руководство ЦСКА решило расторгнуть контракт, значит так и будет.
Федотов продолжит карьеру в НХЛ? Он хотел там играть. Насильно мил не будешь. Надо смотреть проще на такие вещи. Если он уедет – развитие российского хоккея не остановится», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.