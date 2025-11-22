«Чикаго» вернул черную альтернативную форму в честь 100-летия клуба. Впервые она была представлена в 1996 году

«Чикаго» вернул черную альтернативную форму в честь 100-летия клуба.

«Чикаго » вернул черную альтернативную форму.

Клуб впервые представил такой комплект в сезоне-1996/97. В качестве постоянной альтернативы он использовался до 2009 года.

«Долгожданная черная третья форма возвращается, поскольку мы отмечаем 100-летие клуба. Хотим таким образом отдать дань уважения нашим известным игрокам, выступавшим в этом свитере.

Его носили Тони Амонти, Крис Челиос , Эрик Дазе, Дени Савар – игроки, определявшие лицо клуба в 1990-е и начале 2000-х. Они были символами упорства, силы и преданности, все эти качества актуальны и для нашей сегодняшней эпохи», – сообщил владелец «Чикаго» Дэнни Вирц.

В этом сезоне «Блэкхокс» задействуют черный комплект в 7 играх – 6 домашних и 1 гостевой.

Фото: BarDown