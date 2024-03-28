«НХЛ плюет на ИИХФ. Правильно ФХР послала международную федерацию, она и так нас ущемляет». Экс-арбитр Зайцев о Федотове

Александр Зайцев высказался о деле Ивана Федотова и ИИХФ.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем , сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Очень слабый сезон для Ивана. Он не показал той игры, которая была раньше, и не выручил команду. Играл на среднем уровне. Он не помог команде.

ИИХФ сейчас будет все нам припоминать. Сам факт в том, если он собирается дальше играть в «Филадельфии» и будет играть, то эти нюни международной федерации можно оставить где-то в стороне.

НХЛ плюют на . То есть, вне зависимости от международной федерации, делает все, что хочет. Правильно ФХР сделали, что послали международную федерацию, которая и так нас ущемляет.

Ситуация с Федотовым дала лишний повод для того, чтобы нас ущемлять, якобы мы не выполняем их указания», – сказал бывший арбитр международной категории .

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.