«НХЛ плюет на ИИХФ. Правильно ФХР послала международную федерацию, она и так нас ущемляет». Экс-арбитр Зайцев о Федотове

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Зайцев Иван Федотов Хоккей

Александр Зайцев высказался о деле Ивана Федотова и ИИХФ.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем Иваном Федотовым, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Очень слабый сезон для Ивана. Он не показал той игры, которая была раньше, и не выручил команду. Играл на среднем уровне. Он не помог команде.

ИИХФ сейчас будет все нам припоминать. Сам факт в том, если он собирается дальше играть в «Филадельфии» и будет играть, то эти нюни международной федерации можно оставить где-то в стороне.

НХЛ плюют на ИИХФ. То есть, вне зависимости от международной федерации, НХЛ делает все, что хочет. Правильно ФХР сделали, что послали международную федерацию, которая и так нас ущемляет.

Ситуация с Федотовым дала лишний повод для того, чтобы нас ущемлять, якобы мы не выполняем их указания», – сказал бывший арбитр международной категории Зайцев.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А это не тот, который бухой матчи судил?
+1
0
+1
Еще один из разряда: да не очень то и хотелось
0
0
0
ИИХФ безхребетная организация!
0
0
0
Ответ Александр Коваль
А это не тот, который бухой матчи судил?
какое это имеет значение?
если человек бухой судил матчи, его дичь звучит более дико, чем такая же дичь от тех, кто не судил матчи бухими?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий