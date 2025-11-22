Никишин не сыграл в матче с «Виннипегом», впервые в сезоне попав в запас «Каролины». У россиянина 8 очков и «+14» в 20 играх

Александр Никишин впервые в сезоне попал в запас «Каролины».

Защитник «Каролины» Александр Никишин не сыграл в матче с «Виннипегом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

24-летний россиянин впервые в сезоне остался в запасе – по решению главного тренера Рода Бринд’Амора.

В составе «Харрикейнс» его заменил Джэйлен Чэтфилд, вернувшийся в строй после пропуска 2 недель из-за травмы.

В текущем сезоне у Никишина 8 (2+6) очков в 20 играх при полезности «+14» (по этому показателю Александр входит в топ-8 лучших игроков лиги).