Никишин не сыграл в матче с «Виннипегом», впервые в сезоне попав в запас «Каролины». У россиянина 8 очков и «+14» в 20 играх
Александр Никишин впервые в сезоне попал в запас «Каролины».
Защитник «Каролины» Александр Никишин не сыграл в матче с «Виннипегом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
24-летний россиянин впервые в сезоне остался в запасе – по решению главного тренера Рода Бринд’Амора.
В составе «Харрикейнс» его заменил Джэйлен Чэтфилд, вернувшийся в строй после пропуска 2 недель из-за травмы.
В текущем сезоне у Никишина 8 (2+6) очков в 20 играх при полезности «+14» (по этому показателю Александр входит в топ-8 лучших игроков лиги).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости