Рабинер об уходе Федотова из ЦСКА: «И зачем человеку карьеру ломали, заваривали международный скандал? Бессмысленная и беспощадная история»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Рабинер Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Игорь Рабинер прокомментировал уход Ивана Федотова из ЦСКА.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«И вот спрашивается: зачем человеку карьеру ломали? Ну, поедет Федотов летом в «Филадельфию», никто уже ему теперь, судя по всему, мешать не будет. Но каким вратарь был после того, как во многом именно он вытащил сборную в финал Олимпиады в Пекине, а потом выиграл Кубок Гагарина, – и какой он сейчас?

После года в армии провел средний сезон в ЦСКА, после чего, судя по всему, оказался там не нужен, стал отработанным материалом.

И теперь на чудеса за океаном вряд ли можно рассчитывать – даже если Картер Харт из-за скандала с канадской молодежкой и изнасилованием во «Флайерс» не вернется. Хотя, конечно, Ивану в любом случае удачи. Пережил он много.

Правда, мне до сих пор непонятно, что помешало Федотову уехать прошлым летом, когда он уже отслужил и уехал отдыхать в Дубай. И действующий контракт с «Флайерс» у него был – но он берет и подписывает с теми, кто, судя по всему, и отправил его на год на Северный флот или куда там. Какой-то стокгольмский синдром, не иначе.

А защитник «Филадельфии» Егор Замула говорил мне, что Федотова в прошлом году в клубе ждали. Правда, что бы он, за сезон растренированный, смог бы там сделать?..

И еще – зачем ЦСКА, КХЛ и поневоле ФХР нужно было заваривать международный скандал, о котором президент ИИХФ Люк Тардиф говорит по сей день как об одном из факторов (не главном, понятно), усложняющих возвращение сборной России в международный хоккей. Ради чего и кого все это делалось?

Какая-то исполненная абсолютного алогизма история. Бессмысленная и беспощадная», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Рабинер.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

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44 комментария
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Ну зато Есмантович и Сечин на принцип пошли, они же крутые ребята - могут просто так в армию сослать, и ничего им за это не будет. Все всё схавают
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+42
Ну что, показали кони , что могут испортить карьеру любому игроку, а добились то чего?
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+37
Теперь надо пожелать Ивану успеха в НХЛ, на зло сами понимаете кому.
+38
-2
+36
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
Ну убить ещё можно было, а что это меняет?
+23
0
+23
Очередная история в сборник маразма российского хоккея, сюда же можно записать 3хдневный вой ротанских про судейство
+26
-5
+21
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Поэтому ты зашел и оставил коммент. ;)
+21
-4
+17
Ответ Mihail0910
Ну что, показали кони , что могут испортить карьеру любому игроку, а добились то чего?
Понты дороже денег.
+13
0
+13
Скотское отношение ко всем своим. С Кучеровым, С Федотовям. Валиеву выкинули. Не ту страну 404 называют, ой не ту
+19
-8
+11
Сложно не согласиться с Рабинером. А Ивану, безусловно, удачи! Верим в лучшее!
+13
-2
+11
Ответ Mihail0910
Ну что, показали кони , что могут испортить карьеру любому игроку, а добились то чего?
Ну Тампа выходила Кучерова, глядишь и Филадельфия Федотова вытянет
+12
-2
+10
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Твое мнение неинтересно
+10
-1
+9
Ответ Mihail0910
Ну что, показали кони , что могут испортить карьеру любому игроку, а добились то чего?
Как чего добиличь? Добились: 1. теперь молодые игроки несколько раз подумают, прежде чем пойдут в ЦСКА. 2. Устроили скандал 3.заставили впрягаться в фхр (хотя были неправы) 4.самоутвердились.
+9
0
+9
Рабинер прав на все 100%
+13
-6
+7
Ответ uwe2000
Скотское отношение ко всем своим. С Кучеровым, С Федотовям. Валиеву выкинули. Не ту страну 404 называют, ой не ту
С Кучеровым вообще подло поступили. ЦСКА его списал, Тампа превратила в одного из лучших хоккеистов мира. Как-то резонирует с повесткой, что в КХЛ есть все для развития, не нужно уезжать в НХЛ...
+6
0
+6
Ответ grek087
Комментарий скрыт
Уважаемый Грек087, я с Новокузнецка, выпускники нашей школы - двукратный обладатель Везины - Бобровский, Колдер - Капризов, обладатель КС - Орлов, один из лучших вратарей НХЛ - Сорокин, но, как ты говоришь, очень много поменялось, да так, что в Новокузнецке хоккей практически убили, выгнав наш Металлург из КХЛ. Катки? Где? В моем, довольно хоккейном городе, за последние 30 лет построили один крытый каток, и то, на частные деньги. Если раньше наши воспитанники с молодых лет уже заигрывались в КХЛ и потом показывали себя в НХЛ, то что сейчас? Ты не Третьяк, часом?
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Ответ JV
Как чего добиличь? Добились: 1. теперь молодые игроки несколько раз подумают, прежде чем пойдут в ЦСКА. 2. Устроили скандал 3.заставили впрягаться в фхр (хотя были неправы) 4.самоутвердились.
5. Вылетели в 1 раунде, во многом из-за нестабильного вратаря
+6
-1
+5
Все правильно сделали. Теперь все талантливые молодые спортсмены будут знать, как " русские своих не бросают", им делать выводы и принимать решения будет теперь гораздо легче.
+5
-1
+4
Я бы даже жёстче сказал - идиотизм и самодурство. Есмантович, чтобы прикрыть свою ж**у перед Иванычем, чуть не пустил коту под хвост все договоренности между лигами (едва ли не единственное, что нормально соблюдается сейчас применительно к нам сейчас). Теперь лишь вопрос - "НУ И ЧЕГО"? Иван в полную силу за "коней" играть не смог (или не захотел). Не легче ли было сразу в Филадельфию отпустить?
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Абсолютно согласен. Все в лучших традициях российских чиновников.
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бесхребетный...до думался возвращаться...слов нет...а теперь там особо вряд ли заиграет...пусть сечину спасибо скажет
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Ответ grek087
Комментарий скрыт
Следует понимать, что отправить несговорчивого игрока на флот - это современно и прогрессивно? Количество школ и академий никак не влияет на поведение системных управленцев, чьи методы не меняются поколениями.
+3
0
+3
Ответ Dan Boyle
Очередная история в сборник маразма российского хоккея, сюда же можно записать 3хдневный вой ротанских про судейство
Потому что эти два армейских клуба - два сапога пара с блевотным руководством
+3
0
+3
"Как убивали Федотова"
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0
+2
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
А зачем удерживать немотивированного вратаря? Чтобы что?
+2
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+2
Зачем заваривать международный скандал? Ибо могут.
+4
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+2
Ответ uwe2000
Скотское отношение ко всем своим. С Кучеровым, С Федотовям. Валиеву выкинули. Не ту страну 404 называют, ой не ту
и при таком отношении Фетисов когда Кучеров выигрывал Кубки Стэнли не стеснялся говорить что его победы - это заслуги ЦСКА
+1
0
+1
Ответ JV
Как чего добиличь? Добились: 1. теперь молодые игроки несколько раз подумают, прежде чем пойдут в ЦСКА. 2. Устроили скандал 3.заставили впрягаться в фхр (хотя были неправы) 4.самоутвердились.
Странно на самом деле, ведь в футболе многие игроки придерживаются хотя бы желания уехать в европейские клубы, почему в хоккее нельзя хотеть уехать в НХЛ? Тем более, что у многих не получается и возвращаются обратн, максимально прогрессировать можно только там среди лучших . Не понимаю позицию цска
+1
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Ответ Direct free kick
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Не потому, что лицемер, а потому, что писанина )
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с приходом мажориков идет развал хоккея в россии
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От общего к частному- хороший приём, но не рабочий в этом случае. И я не Третьяк
+1
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