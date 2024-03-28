Рабинер об уходе Федотова из ЦСКА: «И зачем человеку карьеру ломали, заваривали международный скандал? Бессмысленная и беспощадная история»

Игорь Рабинер прокомментировал уход Ивана Федотова из ЦСКА.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«И вот спрашивается: зачем человеку карьеру ломали? Ну, поедет летом в «Филадельфию», никто уже ему теперь, судя по всему, мешать не будет. Но каким вратарь был после того, как во многом именно он вытащил сборную в финал Олимпиады в Пекине, а потом выиграл Кубок Гагарина, – и какой он сейчас?

После года в армии провел средний сезон в ЦСКА, после чего, судя по всему, оказался там не нужен, стал отработанным материалом.

И теперь на чудеса за океаном вряд ли можно рассчитывать – даже если Картер Харт из-за скандала с канадской молодежкой и изнасилованием во «Флайерс» не вернется. Хотя, конечно, Ивану в любом случае удачи. Пережил он много.

Правда, мне до сих пор непонятно, что помешало Федотову уехать прошлым летом, когда он уже отслужил и уехал отдыхать в Дубай. И действующий контракт с «Флайерс» у него был – но он берет и подписывает с теми, кто, судя по всему, и отправил его на год на Северный флот или куда там. Какой-то стокгольмский синдром, не иначе.

А защитник «Филадельфии» Егор Замула говорил мне, что Федотова в прошлом году в клубе ждали. Правда, что бы он, за сезон растренированный, смог бы там сделать?..

И еще – зачем ЦСКА, и поневоле ФХР нужно было заваривать международный скандал, о котором президент ИИХФ Люк Тардиф говорит по сей день как об одном из факторов (не главном, понятно), усложняющих возвращение сборной России в международный хоккей. Ради чего и кого все это делалось?

Какая-то исполненная абсолютного алогизма история. Бессмысленная и беспощадная», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Рабинер.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.