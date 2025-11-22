  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мышкин о вратаре «Трактора» Дриджере: «Уровень – дворовый. Когда голкипер так играет, вся команда на нервах – психанул даже тренер, уехал домой, в Канаду. Какой-то анекдот»
21

Мышкин о вратаре «Трактора» Дриджере: «Уровень – дворовый. Когда голкипер так играет, вся команда на нервах – психанул даже тренер, уехал домой, в Канаду. Какой-то анекдот»

Владимир Мышкин назвал уровень вратаря «Трактора» Криса Дриджера дворовым.

Владимир Мышкин подверг критике уровень вратаря «Трактора» Криса Дриджера.

В 23 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 31-летний канадец отражает 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,05. 

– В Челябинске продолжается шоу еще одного парня из «Макдональдса». У Дриджера сразу несколько болевых точек – по центру внизу, слева, справа и так далее (смеется).

Сам удивляюсь, как такой вратарь очутился в КХЛ. Уровень – дворовый. Хотя, может, там какие-то психологические проблемы, человек, что называется, поплыл.

– Из-за этого «Трактор» пропустил больше всех в КХЛ – 98 шайб?

– Когда голкипер так играет, на нервах и вся оборона, и вся команда, которая вот-вот разменяет первую сотню шайб. Психанул даже главный тренер [Бенуа Гру], уехал домой, в Канаду. Какая-то анекдотическая ситуация.

Но тут вопросы и к тренеру. Тот же Зинэтула Билялетдинов, мэтр нашей тренерской школы, всегда начинал плясать от печки – строил оборону, это в первую очередь зона тренерской ответственности. В «Тракторе» видим скорее зону безответственности, – сказал бывший вратарь сборной СССР. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoБенуа Гру
logoЗинэтула Билялетдинов
logoКХЛ
logoВладимир Мышкин
logoТрактор
logoКрис Дриджер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Пашков: «Металлург» – островок адекватности на фоне психоза с канадскими тренерами. Даже «Локомотив» с Хартли и «Авангард» с Буше играют средне»
21 ноября, 11:48
Рише об игре Дриджера против «Амура»: «Не думаю, что он нервничал. Скорее, провел не самый удачный матч»
20 ноября, 17:19
Вратарь «Трактора» Дриджер пропустил 4 гола к 18-й минуте и был заменен в матче с «Амуром». Шерстневу забили первым броском в створ
20 ноября, 15:18
Мышкин о вратарях-легионерах в КХЛ: «Мартин и Доминге оказались в клубе Миски, на очереди Дриджер, подозреваю. Работать по броску – примитив, уровень «Макдональдса»
8 ноября, 07:22
Главные новости
Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Бостоном». У него 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:06
49 минут назадВидео
НХЛ. «Баффало» был сильнее «Каролины», «Миннесота» победила «Виннипег», «Чикаго» уступил «Колорадо», «Сан-Хосе» обыграл «Бостон»
сегодня, 04:35
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 7-я в 8 последних играх (95,5% сэйвов на отрезке)
сегодня, 04:34
Селебрини вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками в 23 играх, обогнав Макдэвида. Он сократил отставание от Маккиннона до 3 баллов
сегодня, 04:22
Валльстедт сделал 3-й шатаут в 8 играх в сезоне, новичок «Миннесоты» лидирует в НХЛ по их числу. У «Уайлд» 5 сухих побед – больше всех в лиге
сегодня, 03:22
Юров забил победный гол в матче с «Виннипегом», став 2-й звездой. У форварда «Миннесоты» 3+3 в 18 играх
сегодня, 01:31Видео
Капризов забил 13-й гол в сезоне – «Виннипегу». У него 27 очков в 23 матчах
сегодня, 01:18Видео
Свечников провел 500-й матч в НХЛ, не набрав очков против «Баффало». У форварда «Каролины» 158+218 и «плюс 41» за карьеру в регулярках
вчера, 21:09
Романов пропустит 5-6 месяцев из-за травмы, защитнику «Айлендерс» требуется операция. НХЛ не отстранила Рантанена за толчок Александра в борт
вчера, 20:42Видео
Рантанен отстранен на один матч, он не сыграет с «Эдмонтоном». Дисквалификация – автоматическая, за удаления до конца игр с «Калгари» и «Айлендерс»
вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» обыграл лидера Востока «Каролину» – 4-я победа в последних 5 играх. «Сэйбрс» ушли с последнего места в конференции, теперь там «Торонто»
13 минут назад
«Айлендерс» одержали 7 побед в последних 9 матчах, из них 3 – сухие. Команда Руа идет на 2-м месте на Востоке
25 минут назад
Форвард «Бостона» Гики вновь догнал Маккиннона в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 17 шайб. За ними следуют Драйзайтль, Селебрини и Хорват с 14 голами
37 минут назад
«Колорадо» выиграл 9 матчей подряд – 7-я такая серия в истории клуба. Команда Беднара продолжает лидировать в НХЛ
сегодня, 03:58
38-летний Умарк вновь вернулся в «Лулео». В прошлом сезоне он помог клубу выиграть чемпионат Швеции впервые с 1996 года
сегодня, 03:46
«Миннесота» одержала 5 побед подряд, из них 3 – сухие. Команда Хайнса идет на 5-м месте на Западе
сегодня, 03:34
«Монреаль» подписал Тексье на год и 1 млн долларов. Ранее форвард из Франции расторг контракт с «Сент-Луисом», где получал 2,1 млн за сезон
сегодня, 03:10
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:30Тесты и игры
Лабанк считает, что «Шанхай» может выйти на 1-е место на Западе: «У нас большой потенциал. Нужно продолжать набирать очки, не сдаваться»
вчера, 21:26
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 20:50Тесты и игры