Мышкин о вратаре «Трактора» Дриджере: «Уровень – дворовый. Когда голкипер так играет, вся команда на нервах – психанул даже тренер, уехал домой, в Канаду. Какой-то анекдот»

Владимир Мышкин назвал уровень вратаря «Трактора» Криса Дриджера дворовым.

В 23 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 31-летний канадец отражает 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,05.

– В Челябинске продолжается шоу еще одного парня из «Макдональдса». У Дриджера сразу несколько болевых точек – по центру внизу, слева, справа и так далее (смеется).

Сам удивляюсь, как такой вратарь очутился в КХЛ. Уровень – дворовый. Хотя, может, там какие-то психологические проблемы, человек, что называется, поплыл.

– Из-за этого «Трактор» пропустил больше всех в КХЛ – 98 шайб?

– Когда голкипер так играет, на нервах и вся оборона, и вся команда, которая вот-вот разменяет первую сотню шайб. Психанул даже главный тренер [Бенуа Гру ], уехал домой, в Канаду. Какая-то анекдотическая ситуация.

Но тут вопросы и к тренеру. Тот же Зинэтула Билялетдинов , мэтр нашей тренерской школы, всегда начинал плясать от печки – строил оборону, это в первую очередь зона тренерской ответственности. В «Тракторе» видим скорее зону безответственности, – сказал бывший вратарь сборной СССР.