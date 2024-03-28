Быков о том, станут ли лучше отношения ФХР и ИИХФ после ухода Федотова из ЦСКА: «Сомневаюсь»
Вячеслав Быков отреагировал на уход Ивана Федотова из ЦСКА.
Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.
– Я уважаю тренерский штаб с его главным тренером Сергеем Федоровым (с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев – Sports) и полностью доверяю принятым решениям.
Люди со стороны не имеют внутренней информации. Это прерогатива клуба – принимать такого рода решения.
– Улучшатся ли отношения ФХР с ИИХФ после расторжения контракта?
– Сомневаюсь, – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.
ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.
В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37
Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.