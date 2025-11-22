Бедард – 4-й игрок с 30+ очками в этом сезоне НХЛ. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с Селебрини – у обоих по 13+18 в 21 игре
Коннор Бедард – 4-й игрок с 30+ очками в этом сезоне НХЛ.
Форвард «Чикаго» Коннор Бедард сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:9), завершив его с «+1» по полезности.
На счету 20-летнего канадца 31 (13+18) балл в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+9».
Бедард стал четвертым игроком в этом сезоне, достигшим отметки 30 очков.
Первый номер драфта-2023 делит 3-е место в гонке бомбардиров с первым номером драфта-2024 Макклином Селебрини из «Сан-Хосе» (31 очко в 21 игре, 13+18, «+4»).
Выше идут только форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 36 очков в 20 играх, 16+20) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 32 в 23, 9+23).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
