Бедард – 4-й игрок с 30+ очками в этом сезоне НХЛ. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с Селебрини – у обоих по 13+18 в 21 игре

Коннор Бедард – 4-й игрок с 30+ очками в этом сезоне НХЛ.

Форвард «Чикаго » Коннор Бедард сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:9), завершив его с «+1» по полезности.

На счету 20-летнего канадца 31 (13+18) балл в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+9».

Бедард стал четвертым игроком в этом сезоне, достигшим отметки 30 очков.

Первый номер драфта-2023 делит 3-е место в гонке бомбардиров с первым номером драфта-2024 Макклином Селебрини из «Сан-Хосе » (31 очко в 21 игре, 13+18, «+4»).

Выше идут только форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 36 очков в 20 играх, 16+20) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 32 в 23, 9+23).