Прохоркин о 7-м матче с «Локомотивом»: «План – выиграть. «Авангард» перестроился на схему Хартли, она давала результат, принесла кубок»

Николай Прохоркин высказался о побед над «Локомотивом» и предстоящем 7-м матче.

« », ведя 2:0, дома уступил « » (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

– То, что мы пропустили в конце первого периода, нас не сломало. Мы заставили себя отыграться с 0:2, это дорогого стоит против такой команды.

– Чувствуете, что с каждым матчем прибавляете? Показалось, что «Авангард» играет по старой модели .

– Да, мы перестроились на прошлую схему, которая приносила результат. Многие ребята играли по этой системе еще при прошлом тренере, именно эта система принесла им кубок. Я в нее тоже играл, поэтому ни для кого из ребят это не в новинку.

– План на седьмой матч?

– Выиграть. Только выиграть. У нас нет права на ошибку – есть следующая игра, которую мы должны выиграть.

– За счет чего удалось сегодня выиграть?

– Играли также, как и в предыдущие матчи, просто команда соперника не давала тогда забрасывать. Сегодня получили больше пространства, из-за этого у нас получались некоторые моменты, – сказал нападающий «Авангарда» .