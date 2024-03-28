Прохоркин о 7-м матче с «Локомотивом»: «План – выиграть. «Авангард» перестроился на схему Хартли, она давала результат, принесла кубок»

Теги Авангард Локомотив Сергей Звягин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Николай Прохоркин Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Прохоркин высказался о побед над «Локомотивом» и предстоящем 7-м матче.

«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

– То, что мы пропустили в конце первого периода, нас не сломало. Мы заставили себя отыграться с 0:2, это дорогого стоит против такой команды.

– Чувствуете, что с каждым матчем прибавляете? Показалось, что «Авангард» играет по старой модели Боба Хартли.

– Да, мы перестроились на прошлую схему, которая приносила результат. Многие ребята играли по этой системе еще при прошлом тренере, именно эта система принесла им кубок. Я в нее тоже играл, поэтому ни для кого из ребят это не в новинку.

– План на седьмой матч?

– Выиграть. Только выиграть. У нас нет права на ошибку – есть следующая игра, которую мы должны выиграть.

– За счет чего удалось сегодня выиграть?

– Играли также, как и в предыдущие матчи, просто команда соперника не давала тогда забрасывать. Сегодня получили больше пространства, из-за этого у нас получались некоторые моменты, – сказал нападающий «Авангарда» Прохоркин.

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5 комментариев
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Кожевникова бомбанет
+13
-1
+12
Ну раз схема Хартли, то у Локо шансов нет...)
+7
-3
+4
Ответ Дядя Федор Макларен
Ну раз схема Хартли, то у Локо шансов нет...)
А ты сомневаешься?
+2
-2
0
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