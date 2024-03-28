Прохоркин о 7-м матче с «Локомотивом»: «План – выиграть. «Авангард» перестроился на схему Хартли, она давала результат, принесла кубок»
Николай Прохоркин высказался о побед над «Локомотивом» и предстоящем 7-м матче.
«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.
– То, что мы пропустили в конце первого периода, нас не сломало. Мы заставили себя отыграться с 0:2, это дорогого стоит против такой команды.
– Чувствуете, что с каждым матчем прибавляете? Показалось, что «Авангард» играет по старой модели Боба Хартли.
– Да, мы перестроились на прошлую схему, которая приносила результат. Многие ребята играли по этой системе еще при прошлом тренере, именно эта система принесла им кубок. Я в нее тоже играл, поэтому ни для кого из ребят это не в новинку.
– План на седьмой матч?
– Выиграть. Только выиграть. У нас нет права на ошибку – есть следующая игра, которую мы должны выиграть.
– За счет чего удалось сегодня выиграть?
– Играли также, как и в предыдущие матчи, просто команда соперника не давала тогда забрасывать. Сегодня получили больше пространства, из-за этого у нас получались некоторые моменты, – сказал нападающий «Авангарда» Прохоркин.