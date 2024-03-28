Валерий Каменский: «Локомотив» уже устал и не играет так, как в первых играх. «Авангард» – молодцы, проявили характер и отыгрались»

Теги Авангард Локомотив Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский высказался о победе «Авангарда» над «Локомотивом».

Команда из Ярославля, ведя 2:0, дома уступила «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал равным – 3-3. Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

«Опять хорошее начало «Локомотива», потом инициатива перешла к «Авангарду», и они забили на один гол больше. Надо было забивать «Локомотиву», если они хотели победить. Все 4 звена должны были играть.

«Авангард» молодцы, проявили характер, отыгрались. У них есть мастера, что умеют забивать и пользоваться для этого каждым удачным моментом. «Локомотив», видно, уже устал и не играет так, как в первых играх все 60 минут», – сказал вице‑президент Фонбет чемпионата КХЛ Каменский.

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3 комментария
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Ответ egorvarakin
когда хоть все уже успокоятся! Каменские, Кожевниковы, Плющевы и прочая прислуги! читать Вас тошно
Так не читай!
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Или читай, но не пиши, что читать тошно! Сделай правильный выбор!!!
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