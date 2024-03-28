Валерий Каменский: «Локомотив» уже устал и не играет так, как в первых играх. «Авангард» – молодцы, проявили характер и отыгрались»

Валерий Каменский высказался о победе «Авангарда» над «Локомотивом».

Команда из Ярославля, ведя 2:0, дома уступила « » (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал равным – 3-3. Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

«Опять хорошее начало «Локомотива», потом инициатива перешла к «Авангарду», и они забили на один гол больше. Надо было забивать «Локомотиву», если они хотели победить. Все 4 звена должны были играть.

«Авангард» молодцы, проявили характер, отыгрались. У них есть мастера, что умеют забивать и пользоваться для этого каждым удачным моментом. « », видно, уже устал и не играет так, как в первых играх все 60 минут», – сказал вице‑президент Фонбет чемпионата КХЛ Каменский.