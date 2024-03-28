Звягин о 3:2 с «Локомотивом»: «Хорошая игра «Авангарда» с самого начала и до конца. Если кто и творит историю, то это игроки, не я»

Тренер «Авангарда» высказался о победе над «Локомотивом».

«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил « » (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

– Хорошая игра в исполнении нашей команды. Думаю, с самого начала и до конца. Хороший первый период, без страха играли, много владели шайбой. Получили обидный гол в самом конце периода, а потом еще небольшая ошибка случилась в зоне обороны в начале второго.

Но никак это не повлияло на настрой ребят, поддержали друг друга на скамейке, и с еще большим рвением заиграли в атаке, забили классные голы. Здорово реализовали большинство, а в третьем периоде хорошо сыграли по счету.

– Как управляли командой при счете 0:2?

– Не буду вдаваться в подробности. В перерыве просто говорили о том, что нельзя, чтобы этот гол как-то повлиял на наш заряд, на наше единство, что выходить нужно также уверенно.

Думаю, ребята в первом периоде почувствовали, что играют хорошо, и вы видели, что второй пропущенный гол никак не сказался.

– Всего одно удаление у «Авангарда», как удалось сдержать атаки соперника, не нарушая правил?

– Конечно, это важный момент командной дисциплины. Ребята молодцы, старались всегда дорабатывать ногами, не паниковать, если чуть проигрывают позицию. Работали, знали, что есть подстраховка.

– Есть ли ощущение, что творите историю сейчас?

– Я могу просто сказать: «Следующий вопрос?» На самом деле, я просто никак не хочу, чтобы внимание на мне было, потому что это вообще не обо мне сейчас.

Если кто и творит историю, то это игроки «Авангарда». Они выкладываются все вместе на льду, сражаются друг за друга. И то, что сейчас есть в раздевалке и на скамейке – это дорогого стоит.

– За счет чего сейчас удается более смело играть против « »?

– Мы много показывали видео, чтобы ребята визуально видели, как играет соперник, как картинка выглядит не со льда.

Пытаемся просто найти баланс. Когда соперник поддавливает, висит на нас, то сыграть попроще, а когда появляется пространство – сыграть на наших хороших качествах. У нас есть много мастеровитых игроков, которые умеют работать с шайбой.

– Что самое главное в седьмых играх серий плей-офф?

– Это, наверное, самый большой праздник для болельщиков. Главное – не зажиматься, не думать «а что если…» Надо быть в моменте, делать то, что ты можешь контролировать, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» .