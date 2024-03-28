Звягин о 3:2 с «Локомотивом»: «Хорошая игра «Авангарда» с самого начала и до конца. Если кто и творит историю, то это игроки, не я»

Теги Авангард Локомотив Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Тренер «Авангарда» высказался о победе над «Локомотивом».

«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

– Хорошая игра в исполнении нашей команды. Думаю, с самого начала и до конца. Хороший первый период, без страха играли, много владели шайбой. Получили обидный гол в самом конце периода, а потом еще небольшая ошибка случилась в зоне обороны в начале второго.

Но никак это не повлияло на настрой ребят, поддержали друг друга на скамейке, и с еще большим рвением заиграли в атаке, забили классные голы. Здорово реализовали большинство, а в третьем периоде хорошо сыграли по счету.

– Как управляли командой при счете 0:2?

– Не буду вдаваться в подробности. В перерыве просто говорили о том, что нельзя, чтобы этот гол как-то повлиял на наш заряд, на наше единство, что выходить нужно также уверенно.

Думаю, ребята в первом периоде почувствовали, что играют хорошо, и вы видели, что второй пропущенный гол никак не сказался.

– Всего одно удаление у «Авангарда», как удалось сдержать атаки соперника, не нарушая правил?

– Конечно, это важный момент командной дисциплины. Ребята молодцы, старались всегда дорабатывать ногами, не паниковать, если чуть проигрывают позицию. Работали, знали, что есть подстраховка.

– Есть ли ощущение, что творите историю сейчас?

– Я могу просто сказать: «Следующий вопрос?» На самом деле, я просто никак не хочу, чтобы внимание на мне было, потому что это вообще не обо мне сейчас.

Если кто и творит историю, то это игроки «Авангарда». Они выкладываются все вместе на льду, сражаются друг за друга. И то, что сейчас есть в раздевалке и на скамейке – это дорогого стоит.

– За счет чего сейчас удается более смело играть против «Локомотива»?

– Мы много показывали видео, чтобы ребята визуально видели, как играет соперник, как картинка выглядит не со льда.

Пытаемся просто найти баланс. Когда соперник поддавливает, висит на нас, то сыграть попроще, а когда появляется пространство – сыграть на наших хороших качествах. У нас есть много мастеровитых игроков, которые умеют работать с шайбой.

– Что самое главное в седьмых играх серий плей-офф?

– Это, наверное, самый большой праздник для болельщиков. Главное – не зажиматься, не думать «а что если…» Надо быть в моменте, делать то, что ты можешь контролировать, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.

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20 комментариев
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Звягину респект
+19
-1
+18
Как бы не закончилась серия, Звягину спасибо. Это уже не безвольная тряпка имени кравца, это Авангард!
+23
-5
+18
Че там по 0:4 в пользу Локо?
+17
-4
+13
Решение о замене Кравца оказалось своевременным…
+13
0
+13
Играя 1,5 периода в хороший и сильный хоккей, Локомотив резко встал, не имея никаких причин на это. Третий период, это просто картина "Чудом (читать Исаев) счет не 2:4". Ни одного броска за 2 минуты в большинстве, даже в зоне ни разу не закрепились, ни одного обостряющего паса. В общем, не знаю, какие причины такой игры, но справедливо будет, если дальше пойдет Авангард
+7
-1
+6
Ответ Юрец55
Вряд ли этот плей-офф сделает из Звягина ГТ. Даже если Авангард возьмёт кубок. Он просто пришел на благодатную почву и внес необходимые коррективы. Кравецу не повезло столкнуться с Локомотивом, вышедшим на пик формы к первым матчам 1/4. А Курьянов предугадал необходимость серьёзной встряски команды.
Но в историю войдёт, даже если возьмут эту серию
+6
0
+6
Ответ Angryslon
Так там не только этот момент. Матрасы весь период тянули Локо, пропустив как минимум три нарушения.
Подножка от каюмова на шарипзянове прям перед глазами судьи в конце 3го периода… ну я посмеялся от того, как он сделал вид, что там ничего не было😃
+6
0
+6
Складывается впечатление, что у локомотива уже комплекс начинается, а уже 3:3 в серии. Помните, что было в прошлом году?
+4
0
+4
Звягин как тренер в этой серии ведёт 3:1. Но матч в субботу все решит. И для Звягина тоже.
+4
0
+4
Ответ Santucco
Это из той же серии, что и "СКА ####### Автомобилист 4:0"
Ну не из той же. Там это просто фанатские хотелки были, а тут экспердные мнения были, о том что локомотив это машина и нынешний авангард им не ровня
+4
0
+4
Посмотрел повтор «проброса» перед первой шайбой Локомотива, после которого вбрасывание было в зоне Авангарда и мы за 0.2 секунды до конца первого периода пропустили. Защитник Локо коснулся шайбы, проброса быть не должно было. Но это уже не очень важно)
+3
0
+3
Вспоминается Авангард Хартли против ЦСКА Никитина.50-50%
+3
0
+3
Ответ Юрец55
Посмотрел повтор «проброса» перед первой шайбой Локомотива, после которого вбрасывание было в зоне Авангарда и мы за 0.2 секунды до конца первого периода пропустили. Защитник Локо коснулся шайбы, проброса быть не должно было. Но это уже не очень важно)
Так там не только этот момент. Матрасы весь период тянули Локо, пропустив как минимум три нарушения.
+4
-1
+3
Ответ Miriev
Че там по 0:4 в пользу Локо?
Это из той же серии, что и "СКА ####### Автомобилист 4:0"
+2
-2
0
Ответ Miriev
Че там по 0:4 в пользу Локо?
Ну по первым 4-м играм и должно было быть 4-0, но Авангард сумел при этом вытащить одну игру и было 3-1. Дальше Авангард добавил, Локомотив сбавил. В целом по серии Локомотив смотрится лучше, но тем и хорош ПО, что расслабляться никогда нельзя. Авангард молодчики! Локомотиву собраться!
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