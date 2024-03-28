Никитин о 7-м матче «Локомотива» и «Авангарда»: «Он покажет, у кого есть мужские качества, кто вырос за год, что мы за команда. Пена после первых матчей немножко размыла наше основание»

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин отреагировал на поражение «Локомотива» от «Авангарда».

«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

– Что здесь комментировать? Нужно готовиться к следующему матчу.

– Что показала эта игра?

– Что нужно все показывать в следующей. Это же плей-офф, здесь все очень просто. Кто четыре раза побеждает, тот и проходит дальше. Сейчас уже все предельно ясно.

– У команды пропал психологический стержень?

– Здесь нужно быть взрослым. Когда тебе дается, тогда и надо не просто ценить, а анализировать, для чего тебе это дается. Мы просто немножко растерялись после первых игр в том плане, что все как-то…А сейчас все так, как и должно было быть в серии против «Авангарда».

Мне кажется, следующий матч и покажет, у кого есть мужские качества, кто вырос за этот год, что мы за команда. Все статьи, которые были до этого – обнуляются. Их надо смыть. Жизнь с чистого листа, кто сможет это пройти – это будет дорогого стоить.

– Можно сказать, что в последних матчах у «Локомотива» не получается сражаться?

– Я не думаю, что мы не сражаемся. Просто эта пена, которая после первых матчей возникла, она немножко размыла наше основание.

Это чисто житейская ситуация. Как говориться, как бы ты высоко ни поднимался, главное – не отрываться от коллектива. Думаю, сейчас все на земле, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.

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14 комментариев
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Никитин думающий тренер, адекватно оценивающий ситуацию.
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Ну не будет у Локомотива результата, пока нет яркого лидера и яркого первого звена. Да, меня радует, что команда молодая, дерзкая, умеет зажечь (правда редко), умеет выполнять задачу тренера, но вот когда надо пересилить себя, сделать что-то необычное на площадке, так сразу Локомотив сваливается в навал на ворота. Сегодня, пропустив первую шайбу, команда встала, не имея на это причин. Отыграться тоже не смогли, потому что просто это было сделать не кем. К сожалению, это вот потолок нынешнего Локомотива. Пора уже подумать над подписанием 2-3 серьезных игроков, уровня Гусева. А не брать 30-летних армейцев, у которых мотивация давно уже на 0.
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Ответ Yakub_Yar
Ну не будет у Локомотива результата, пока нет яркого лидера и яркого первого звена. Да, меня радует, что команда молодая, дерзкая, умеет зажечь (правда редко), умеет выполнять задачу тренера, но вот когда надо пересилить себя, сделать что-то необычное на площадке, так сразу Локомотив сваливается в навал на ворота. Сегодня, пропустив первую шайбу, команда встала, не имея на это причин. Отыграться тоже не смогли, потому что просто это было сделать не кем. К сожалению, это вот потолок нынешнего Локомотива. Пора уже подумать над подписанием 2-3 серьезных игроков, уровня Гусева. А не брать 30-летних армейцев, у которых мотивация давно уже на 0.
правильно...это уровень Локо...надо разгонять всех....вместе с Яковлевым...по 80-ят мультов на фронт отправлять...вместо псевдо снайперов и им подобных. Ни яиц, ни стыда, ни совести...мешки одним словом...и не надо мне говорить,что ещё седьмая игра...видели уже седьмые игры с ЦСКА...и здесь сольют...и по херу на всех...много оваций дали....Нет слабых мест!.... пипец...да одно большое слабое место....и психология не к черту...противник в дважды-два все раскусил и взломал....Омск с победой...так держать! Молодчики!.... взгрели пижонов....
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Ответ Yakub_Yar
Ну почему же? Посмотрите на московское «Динамо». Гусев и 2 очень качественных легионера, не сильно ему уступающих в игровых качествах. Авангард, Ткачев и два качественных легионера, так же не сильно ему уступающих. Найти можно, для этого есть в клубе специальные люди. Очень жаль, что руководство Локомотива скатилось до не самых порядочных вещей
Не самое удачное сравнение, учитывая как спокойно это Динамо Трактор переехал, да даже минчане им кровушки попили.
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Ответ Yakub_Yar
Ну не будет у Локомотива результата, пока нет яркого лидера и яркого первого звена. Да, меня радует, что команда молодая, дерзкая, умеет зажечь (правда редко), умеет выполнять задачу тренера, но вот когда надо пересилить себя, сделать что-то необычное на площадке, так сразу Локомотив сваливается в навал на ворота. Сегодня, пропустив первую шайбу, команда встала, не имея на это причин. Отыграться тоже не смогли, потому что просто это было сделать не кем. К сожалению, это вот потолок нынешнего Локомотива. Пора уже подумать над подписанием 2-3 серьезных игроков, уровня Гусева. А не брать 30-летних армейцев, у которых мотивация давно уже на 0.
А где найти 2-3 уровня Гусева? И сколько нужно бабла им дать, чтобы они все в одной команде играли? Уровня Гусева - это Ткачев только, пожалуй. Они на двоих только лямов 200-250 съедят. Уровня Гусева, имхо, только один в команде должен быть.
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Ну почему же? Посмотрите на московское «Динамо». Гусев и 2 очень качественных легионера, не сильно ему уступающих в игровых качествах. Авангард, Ткачев и два качественных легионера, так же не сильно ему уступающих.
Найти можно, для этого есть в клубе специальные люди. Очень жаль, что руководство Локомотива скатилось до не самых порядочных вещей
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Как говорит президент России Владимир Путин,сибирики долго запрегают но быстро едут .
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Суббота расставит все по своим местам. Как и должно быть.
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Это плей-оффе 👆
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Ответ Андрей Андреев
правильно...это уровень Локо...надо разгонять всех....вместе с Яковлевым...по 80-ят мультов на фронт отправлять...вместо псевдо снайперов и им подобных. Ни яиц, ни стыда, ни совести...мешки одним словом...и не надо мне говорить,что ещё седьмая игра...видели уже седьмые игры с ЦСКА...и здесь сольют...и по херу на всех...много оваций дали....Нет слабых мест!.... пипец...да одно большое слабое место....и психология не к черту...противник в дважды-два все раскусил и взломал....Омск с победой...так держать! Молодчики!.... взгрели пижонов....
Мужики, а не сильно ли вы разошлись ? Разгонять, не пущать... Я всегда говорил Игорь Никитин классный тренер ( и не потому что он у нас провёл лучшие игровые годы), а объективно. Но есть у него одна черта не очень: он впадает в депрессию при неудачах. Вот у него сейчас такой период. Ничего, приезжайте к нам, в Омск, здесь и разберёмся кто во что горазд. Ждём с нетерпением !
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Ответ Иван Новожилов
Не самое удачное сравнение, учитывая как спокойно это Динамо Трактор переехал, да даже минчане им кровушки попили.
У Динамо нет Исаева, да и Гусь с Пакетом травмированные играли при этом свип был на тоненького все же
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Ответ Иван Новожилов
Не самое удачное сравнение, учитывая как спокойно это Динамо Трактор переехал, да даже минчане им кровушки попили.
Трактор «переехал» Динамо из-за отвратительной обороны и ужасной игры вратарей. Динамо достаточно много забило в плей-офф. Наложите результативность на оборону Локо и Исаева, думаю результат был бы другой
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