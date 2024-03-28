Никитин о 7-м матче «Локомотива» и «Авангарда»: «Он покажет, у кого есть мужские качества, кто вырос за год, что мы за команда. Пена после первых матчей немножко размыла наше основание»
Игорь Никитин отреагировал на поражение «Локомотива» от «Авангарда».
«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.
– Что здесь комментировать? Нужно готовиться к следующему матчу.
– Что показала эта игра?
– Что нужно все показывать в следующей. Это же плей-офф, здесь все очень просто. Кто четыре раза побеждает, тот и проходит дальше. Сейчас уже все предельно ясно.
– У команды пропал психологический стержень?
– Здесь нужно быть взрослым. Когда тебе дается, тогда и надо не просто ценить, а анализировать, для чего тебе это дается. Мы просто немножко растерялись после первых игр в том плане, что все как-то…А сейчас все так, как и должно было быть в серии против «Авангарда».
Мне кажется, следующий матч и покажет, у кого есть мужские качества, кто вырос за этот год, что мы за команда. Все статьи, которые были до этого – обнуляются. Их надо смыть. Жизнь с чистого листа, кто сможет это пройти – это будет дорогого стоить.
– Можно сказать, что в последних матчах у «Локомотива» не получается сражаться?
– Я не думаю, что мы не сражаемся. Просто эта пена, которая после первых матчей возникла, она немножко размыла наше основание.
Это чисто житейская ситуация. Как говориться, как бы ты высоко ни поднимался, главное – не отрываться от коллектива. Думаю, сейчас все на земле, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.
Найти можно, для этого есть в клубе специальные люди. Очень жаль, что руководство Локомотива скатилось до не самых порядочных вещей